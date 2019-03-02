【街頭斬人】港泰拳代表中刀　目擊者：佢單腳跳住走　反黑拘三人

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尖沙咀街頭昨晚（2日）發生傷人案，一名24歲姓王男子於金馬倫道被5名刀手拖落車斬傷腳部，浴血街頭，他現時傷勢嚴重，案件由反黑組接手調查，以涉嫌傷人及刑事毀壞拘捕四人，。傷者王康達，原來大有來頭。他是一位泰拳高手，曾參與多項泰拳賽事，如「2017香港泰拳冠軍爭奪戰」及本港的泰拳公開賽等，屢創佳績。他去年更代表香港出戰「東亞泰拳錦標賽2018」。

泰拳高手駕車載友 遭刀手斬腳

油尖警區助理指揮官(刑事)曾仲斌表示，昨日晚上9時許，一名24歲男子駕駛一輛私家車刑金馬倫道16號對開，準備接載朋友時，5名男子由另一輛私家車下車，以錘仔及刀施襲，受害人的雙腳被斬傷。刀手逞兇後，立即登上私家車沿加連威老道向漆咸道南方向逃去。傷者被送往伊利沙伯醫院治理，目前清醒，無生命危險。

警方經初步調查後，懷疑今次案件與上月21日深水埗元州街近興華街發生的一宗傷人案有關，該案中受害人的手部嚴重受傷。警方相信兩宗涉及兩個不同的黑社會派別的衝突。

警拘四人 有黑社會背景

警方現時就相關案件拘捕四人，被捕人士相信有黑社會背景，行動仍然繼續中。警方亦正追緝相關黑社會人士，西九龍總區及屬下各警區將在區內重點打擊黑社會活動，並會加強巡查區內娛樂場所。警方重申，對黑社會活動及暴力事件採取「零容忍」的態度，追查襲擊案疑犯外，亦會不遺餘力地針對背後指使者及相關黑社會，絕不辜息任何破壞社會秩序及危害公眾安全的行為。