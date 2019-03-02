【街頭斬人】香港泰拳代表雙腳中刀　目擊者：見到佢單腳跳住走

撰文：陳諾希
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（網上圖片）
尖沙咀街頭昨晚（2日）發生傷人案，一名24歲姓王男子於金馬倫道被5名刀手拖落車斬傷腳部，浴血街頭，他現時傷勢嚴重，案件由反黑組接手調查。傷者王康達，原來大有來頭。他是一位泰拳高手，曾參與多項泰拳賽事，如「2017香港泰拳冠軍爭奪戰」及本港的泰拳公開賽等，屢創佳績。他去年更代表香港出戰「東亞泰拳錦標賽2018」。
附近一店舖職員向記者透露，昨晚目擊到王中刀後未有即時倒地，而是在「單腳跳」跳離現場至飾品店，「見到佢流咗好多血，覺得佢好慘！」另一名目擊者就指，當時傷者跌跌撞撞，幾度跌倒在地，其間亦被人踢。附近市民就被嚇得雞飛狗走，「好似走鬼咁！」
傷者王康達（右）為香港泰拳代表隊教練鄭家明（中）的學生。（網上圖片）
事發於昨晚9時許，王康達原本坐於白色寶馬，打開車窗停泊於金馬倫道16號對開，5至6名刀手突然上前用鎚仔敲毀寶馬，並打開車門將傷者拖落地揮刀狂斬，事後跳上一輛白色七人車逃去。傷者雙腳中刀，負傷行到加拿分道一飾品店時不支倒地，倒卧在店舖門口，他血流如注，身旁遺下大灘鮮血，目擊者見狀立即報警求助。案件現列作「傷人」及「刑事毁壞」處理，交油尖警區反三合會行動組跟進。