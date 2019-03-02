【是非村長】去年脫離父子關係　坪洋老村長陳金華遭貼大字報追債

去年9月，新界打鼓嶺坪洋村鄉紳陳金華在報紙刊登頭版廣告，揚言要與時任打鼓嶺鄉事委員會主席的長子陳崇輝脫離父子關係，雙方隔空駁火互斥對方為「忤逆仔」或「拋妻棄子」。父子間恩怨情仇難解難分，二人年初更轉戰鄉郊代表選舉，陳金華擊敗兒子，以高票當選原居民代表。陳崇輝連任失敗，更失去北區當然區議員身份。但勝選的陳金華近日卻被人貼大字報追數，他直言遭人抹黑要報警處理。

「馬菲」貼大字報追1600萬 陳金華：遭人抹黑要報警

陳金華剛贏得村代表一職，近日卻又是非纏身。一個署名「馬菲」的人士，在坪洋村村口巴士站張貼多張大字報，催促陳金華盡快償還1600萬款項，但大字報內沒有留下其他資料。記者今日致電陳金華查詢，陳指不認識「馬菲」，並直言如果自己真的欠下鉅款，對方為何不直接聯絡他追債。他認為遭人抹黑，要報警處理。

陳金華認為貼大字報一事遭人抹黑，要報警處理。 （資料圖片）

佢（陳崇輝）已經唔係村長啦，已經無權力、無資格去理（選舉事宜）。 陳崇輝弟弟

至於居於同村的陳祟輝弟弟表示，陳金華早於去年登報與其兄陳祟輝斷絕關係，雙方早已不相往來，「已經好耐冇見過，三至五年無見過佢（陳金華）」。他稱，自己也是今日才知道有人張貼大字報向陳金華追數。有指貼大字報事件或與鄉村選舉有關，他即表明不清楚亦與事件無關，並指其兄現時只是一名普通村民，「佢（陳崇輝）已經唔係村長啦，已經無權力、無資格去理」，他稱其兄亦無必要就此事發聲明，並着記者尋其他村長查詢。