【觀塘奪命工傷】重建地盤凱滙　銀都戲院前身　發展商發百萬恩恤

陪伴觀塘街坊無數歲月的裕民坊，終難逃重建命運，上月底商戶拉閘交舖遷走。日後觀塘的新面貌，將會是天價住宅、摩天大樓、高級酒店，以及綠色休憩空間。商戶依依不捨離去後僅兩天，由信置與華置及市建局合作發展的住宅項目「凱滙」便發生奪命工傷，工人丁金望42歲遭天降木方擊中死亡，遺下妻子與三子女無依靠，最細僅仍在襁褓中的一歲孩子。發展商為死者家庭提供100萬元之恩恤金及教育費，以解燃眉之急。而市建局亦已派員跟進事件。

死者丁金望。 死者育三子女 最細僅一歲 遭木方擊斃的工人丁金望（42歲），與妻子育有三名子女，身在台灣讀書的長子17歲，最細僅一歲。工業傷亡權益會指出，死者家人將於下周一（ 4日）與承辦商開會商討善後事宜。 發展商提供100萬元恩恤金及教育費 「凱滙」項目發展商回應事件指，對有關意外非常難過，對死者家人致以衷心慰問。管理層已探望家屬，同時會向去世工友家庭提供100萬元之恩恤金及教育費，以解燃眉之急。發展商亦會與總承建商繼續協調，盡力提供協助。 市建局表示，獲悉意外發生後，已即時派員到地盤，向負責工程的合作發展商及地盤承建商了解事件。市建局對事件十分遺憾，並向死者家屬致以深切慰問。市建局亦已要求合作發展商會盡快派職員接觸死者家屬，並提供一切可行的協助。

這幅約150萬平方呎的土地，變成塵土飛揚的住宅地盤前，是有46年歷史的銀都戲院、前身是寶聲戲院的美都大廈、陪伴不少孩童成長的偉利模型公司。(黃偉民攝)

奪命工傷地盤「凱滙」 前身為銀都戲院

觀塘市中心的舊區面貌，在2007年市建局決定開啟重建計劃後，被規劃作商住設計，​逐步被收購、拆卸、改頭換面。計劃分5區發展，總樓面面積約430萬平方呎。其中第二及第三發展區項目，即裕民坊及物華街之間一帶的地盤，佔地約為150萬平方呎，由信置與華置合組投得，將發展四座住宅，分別是凱滙第1期及第2期，合共涉及1,999伙單位。發展商去年推售凱滙第1期，首張價單折實平均呎價17,388港元起。其後再推凱滙第2期應市，折實平均呎價18,008元。

翻查網上資料，這幅約150萬平方呎的土地，變成塵土飛揚的住宅地盤前，是有46年歷史的銀都戲院、前身是寶聲戲院的美都大廈、陪伴不少孩童成長的偉利模型公司。

觀塘市中心裕民坊為第五發展區，計劃興建商場、寫字樓及酒店等。(余睿菁攝)

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重建過後 舊區不再 住宅、商廈林立

至於位處第四、第五發展區的裕民坊，上月底大部分商戶已遷出，不同於昔日的繁榮，目前只餘下少量地舖營業，有生果舖職員指老闆娘未簽搬遷合同，有報紙檔則指如果程序處理得宜亦會搬走，因「時代在進步，重建亦唔反對」。該幅地皮日後將會重建作商業用途，發展為285米高的地標地標摩天大樓，樓高60層，成為東九龍最高的大樓，設有寫字樓、酒店等，頂層有觀景台等。

而前身為月華街巴士總站的第一發展區、被指擁有劏房奇則「單身露台」的住宅項目「觀月‧樺峯」早於2014年落成，當時首批價單折實平均呎價12,368元，但部分特色戶做價，均創出同區住宅新高，呎價高達2.55萬元。