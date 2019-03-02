【觀塘奪命工傷】好爸爸凱滙地盤喪命遺三子　遺孀哭崩﹕對手冰㗎

觀塘重建，發生奪命工傷。工人丁金望被木方擊中，喪失寶貴性命，也令一家五口昔日天倫樂畫面不復再。丁金望平日在觀塘的凱滙地盤辛勞工作後，拖著疲憊身軀，回到遠在粉嶺的家，等著他的是愛妻溫暖的飯菜、一歲兒子的童趣笑臉，又有兩個懂事、勤力的在學兒子，家中笑聲不絕。但一塊殺人木方，粉碎了這溫馨一幕，遺孀淚如雨下，聲嘶力竭地哭稱﹕「突然之間，好幸福嘅一家人，𠵱家就變成咁樣，我唔甘心呀！」

死者丁金望今晨在地盤內被木方擊中，送院後不治。(家人提供)

而家連佢最後一面都見唔到呀！我握佢對手，對手都係冰㗎！老公呀！你唔好掉低我哋呀！ 遺孀丁太

死者丁金望。(家人提供) 遺孀趕回港 與丈夫已天人永隔 「𠵱家連佢最後一面都見唔到呀！我握佢對手，對手都係冰㗎！老公呀！你唔好揼低我哋呀！」27歲的丁太，今晨驚悉42歲丈夫丁金望重傷的噩耗，由內地回港趕往醫院，迎接她的只是一具冷冰冰的屍體。丁太哭成淚人，沒想到今晨與丈夫的通話，便是最後一次聽到他的聲音，「我哋傾電話好哋哋，點解突然之間變成咁樣呀！」 丈夫生前疼愛兩子 丁太視如己出 丁金望與第一任妻子育有兩個兒子，17歲長子身在台灣讀書，次子仍在學。一段婚姻結束，新的姻緣便到，他透過微信結識現任妻子，兩人旋即墮入愛河，丁太坦言第一次見到丈夫已一見鍾情，也欣賞他顧家、善良的心，「令我感動嘅係，佢對兩個仔非常之好，所以我覺得佢可以託付終身。」

遺孀哭得聲嘶力竭，擔心日後如何養育三個兒子。而一歲的孩子，對父親的離世仍懵懂不知。(王譯揚攝)

佢一返嚟，我煮飯，佢湊B，佢哋兩個玩得開心，我都好開心呀係度煮餸，煮啲好嘢畀佢哋食。 遺孀丁太

工作後回家享天倫樂 此情景不再

丈夫深愛兩子，常關心他們，丁太也愛屋及烏，視兩子如己出，「我咪都鍾意兩個細路仔，當佢哋係自己親人，既然我老公咁愛兩個仔！」後來兩人結婚後再誕一子，現年僅一歲，「你話佢一走，我哋點算呀，三個仔，兩個仔係度讀緊書，呢個咁細，我點算呀？」

本來一家五口樂也融融，丈夫辛勞工作過後，回家仍會幫忙照顧幼子，丁太則忙著張羅晚飯，「佢一返嚟，我煮飯，佢湊B，佢哋兩個玩得開心，我都好開心呀係度煮餸，煮啲好嘢畀佢哋食。」有時丈夫腰酸骨痛，一臉疲態，丁太便會主動為他按摩。可惜，此情此景不再，丁太痛哭﹕「我咪呢次返嚟諗住幫佢揼下骨，今朝都傾到好哋哋，佢點解就變成咁樣樣！」

遺孀難以接受丈夫突然離世，哭稱﹕「好想佢返嚟屋企，我唔相信架，就咁樣走咗。」(王譯揚攝)

我哋傾電話好哋哋，點解突然之間變成咁樣呀，我一定要搵出個個人，點解我老公會咁樣呀?突然之間，好幸福嘅一家人，而家就變成咁樣，我唔甘心呀！我唔甘心呀！ 遺孀丁太

遺孀盼為亡夫討公道 直言﹕不甘心

丈夫突然離世，丁太感難以置信，亦表明不甘心、誓不罷休，希望找出令丈夫重傷死亡的人，「我一定要搵出嗰個人，點解我老公會咁樣呀?突然之間，好幸福嘅一家人，而家就變成咁樣，我唔甘心呀！我唔甘心呀！」

發展商提供100萬元恩恤金

事發於今日上午10時許，一名42歲的工人在觀塘重建項目「凱滙」地盤位置，被一條木方擊中頭部，當場陷入昏迷，救護員到場後，將傷者送往聯合醫院搶救，惜傷重不治。「凱滙」項目發展商事後回應事件指，對有關意外非常難過，對死者家人致以衷心慰問。管理層已探望家屬，同時會向去世工友家庭提供100萬元之恩恤金及教育費，以解燃眉之急。

遺孀姓名﹕Xu Xiao Dan

銀行戶口﹕恒生銀行

戶口號碼﹕237-785274-882