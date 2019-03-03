【失蹤疑雲】大嶼山越野賽選手失聯　遭通宵搜索　棄賽熄機惹虛驚

一名33歲姓林的男子，於前日（1日）參加大嶼山越野賽期間懷疑失蹤，其家人於今日（3日）凌晨2時許報警。救援人員於通宵大澳一帶搜索，飛行服務隊出動，今早在銀鑛灣尋回該名男子，他沒有受傷，警方相信事件沒有可疑。
比賽上限33小時
據指該名男子參加TransLantau大嶼山越野賽。根據網站資料，賽道80%為越野路段，起點設於梅窩銀礦灣沙灘，終點位於涌盛街的梅窩銀河花園，即梅窩熟食街市旁。賽事分成三組，分別為100公里、50公里及25公里，完成賽事的指定時間分別為33小時、13小時及7.5 小時。比賽以半自給自足形式進行，參加者需攜帶大會指定裝備，支援人員只限於各個檢查站提供支援。
根據網站資料，該名男子昨午到達大澳站，比賽時間超過16小時，行程已完成接近60公里，其後未有按原定行程前往昂坪。
一度被以為失蹤的參賽者事後在社交網站報平安。（參賽者fb圖片）
參賽者自行停賽沒通知大會 妻子報警
大會主席Sabrina表示大會有盡力確保參賽者安全，選手的號碼布或背囊都附有晶片，配合在不同位置設立的檢查站，計時系統可記錄參賽者進度及評估安全。她指事主到達伯公坳後失去聯絡，過往的選手如中途退賽，都會通知大會，並由大會送到起點取回選手包，但事主未有按原定的行程到達下一個檢查站，大會亦未能致電事主，於是致電緊急聯絡人，即事主太太。大會其後發現事主有回起點取選手包，相信事主安全，但事主太太覺得：「無理由嘅，我先生未返嚟喎」，於是報警，並於凌晨2時趕到梅窩了解情況。直至今晨，事主電話重新開機，在警方安排下，最後與太太在銀礦灣酒店見面。
大會強調賽事安全無問題，「做咗八年，喺安全上唔會有咁大既漏洞出現」。針對今次事件，「我哋（大會）雖然都擔心，但我哋知道佢返嚟拎左個選手包」，故相信事主是安全的。大會表示，以往都有退賽的選手未有通知大會，而大會在每個檢查站點人數，如果有人未到，會致電詢問情況，過往未曾驚動警方及消防員。事主「被尋獲」後在社交網站報平安，寫道：「感謝大家幫忙，非常唔好意思，大家唔使擔心」。