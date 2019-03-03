【失蹤疑雲】大嶼山越野賽選手失聯　遭通宵搜索　棄賽熄機惹虛驚

一名33歲姓林的男子，於前日（1日）參加大嶼山越野賽期間懷疑失蹤，其家人於今日（3日）凌晨2時許報警。救援人員於通宵大澳一帶搜索，飛行服務隊出動，今早在銀鑛灣尋回該名男子，他沒有受傷，警方相信事件沒有可疑。

比賽上限33小時

據指該名男子參加TransLantau大嶼山越野賽。根據網站資料，賽道80%為越野路段，起點設於梅窩銀礦灣沙灘，終點位於涌盛街的梅窩銀河花園，即梅窩熟食街市旁。賽事分成三組，分別為100公里、50公里及25公里，完成賽事的指定時間分別為33小時、13小時及7.5 小時。比賽以半自給自足形式進行，參加者需攜帶大會指定裝備，支援人員只限於各個檢查站提供支援。

根據網站資料，該名男子昨午到達大澳站，比賽時間超過16小時，行程已完成接近60公里，其後未有按原定行程前往昂坪。