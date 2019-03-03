【街頭襲警】私家車濺水惹禍端　短裙激動女打途人再襲警

網上流傳一段片段，一名短裙赤腳女子在尖沙嘴金巴利道被兩名警員按在地上，她不斷掙扎及尖叫﹕「放手呀！」惟警員未有理會，並向女子鎖上手銬，其間女子不斷狂呼﹕「唔制呀，我唔會上（警車）架！」。雙方糾纏時，旁邊一名疑似同行男子嘗試救駕，並稱﹕「你（警）冷靜，佢（女子）冷靜。」警員立即勸阻，要求他行開﹕「你自己都睇到啦，佢好激動，而家塔完（孖葉）佢咪上車囉」。

女子被鎖上手銬後，同行男友人將她緊抱入懷，輕撫她的頭髮，安撫其情緒。警員要求女子上警車，女子再度拒絕合作，並向警員喝斥﹕「唔好再扯啦，我良好市民嚟架。」最終她仍被警員帶走。根據片段，該對男女駕駛的私家車內，懷疑尚有一名小童。

私家車濺水花弄濕途人 女乘客打人

警方指出，事發於下午2時許，一對男女朋友沿尖沙嘴金巴利道而行，路經帝樂文娜公館對開時，一輛私家車駛至，疑欲停泊上址對開，惟車胎濺起路邊積水。該對男女被濺中濕身，立即向車上男司機及其女朋友理論。雙方發生爭執，司機女友情緒激動，該名男途人報稱遇襲，導致其臉部受傷，報警求助。

警方接報到場，疑施襲的女子欲離開，表現不合作，更襲擊一名警員，導致其臉及腳受傷。女子終被警員制服，並涉嫌襲警及普通襲擊被捕。遇襲男途人及警員由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

網上影片連環圖﹕