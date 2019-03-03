【奪命車禍】慘死PTU基層出身工作認真　回家前與母傳短訊成永訣

太埔太和路電單車自炒車禍，休班PTU警重創身亡。33歲的黃卓華出身基層，父母勒緊褲頭，供他到美國讀大學，畢業回港後，加入警隊服務社會。昨晚他下班後，向母親傳送WhatsApp指將會回家，詎料成為與家人的最後通訊。他為人孝順，平日做事有分寸，深受同袍愛戴，家人及同事悲痛不已。

涉事電單車。（陳永武攝）

出身基層 家人供他到美國讀大學

遇車禍身亡的休班警員黃卓華33歲，加入警隊三年，生前駐守新界北總區機動部隊（PTU）。據了解，他出身於基層家庭，家人勒緊褲頭供書教學，他才得以往美國升讀大學，畢業後回港，並加入警隊，曾駐守屯門，去年6月駐守新界北總區機動部隊。

出事前與母傳短訊成永訣

黃工作有交帶，而且為人孝順，昨晚下班後，曾發出WhatsApp短訊向同事交代工作安排，又告知母親將會回家，詎料卻變成他與家人的最後通訊。家人驚聞噩耗，泣不成聲。他的同袍亦極度傷心。

同袍感悲慟 讚死者﹕做事「抵得諗」

熟悉黃的同袍表示，他做事相當有交帶，工作態度認真。由於他英語靈光，做事也「抵得諗」，除了日常的巡邏工作，還額外跟進不少文件工作，深得同事愛戴，其上司也對他的工作有極高評價。黃在PTU受訓期間，每次上堂前都做足準備，主動發問，教官對他有很深的印象。

事發於昨晚11時42分，大埔太和路發生一宗奪命車禍，一部本田電單車失控撞向左邊鐵欄。33歲的鐵騎士被拋出欄外，頭部重創，送院不治。而今日下午3時許，死者的親友及同僚一行約30人，返回現場進行路祭，眾人皆神情悲痛。