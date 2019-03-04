【西九奪命車禍】城巴車長病假復工三日撞車　司機偕妻運貨慘死

今日（4日）10時許，一輛城巴967號線雙層巴士，駛至西九龍公路近西隧口時，猛撞一輛貨車的車尾板。城巴車頭被「劏開」，59歲車長當場死亡，當時站在貨車斗內的54歲貨車司機遭捲入車底，送院不治。

事件中，貨車司機下車開車尾板，其太太留在車廂內。意外發生後，貨車司機被送往伊利沙伯醫院搶救後證實死亡，其太太受輕傷送院。據其姪兒透露，死者與妻「夫妻檔」替客人運送服裝，為家庭經濟支柱。他形容二人恩愛，並育有一名就讀中三的兒子，而且兒子成績不錯。據他透露，事發時死者在貨斗內搬運較大型的物件下車，打算以此作障礙物提醒後方駕駛者，詎料不久後隨即飛來橫禍。死者兒子約12時45分到伊利沙伯醫院了解，當時仍身穿校服。

意外導致巴士上15名乘客受輕傷，其中一名男乘客嘴部受傷，他向記者表示自己當時坐在巴士下層第二排，見到司機事發前曾拍自己雙腳，而他從擋風玻璃見到涉事貨車越來越近時，巴士司機似乎並無意識減速，兩車相撞後，巴士車廂即陷入混亂。

54歲貨車司機送院證實死亡，其遺體被移送殮房。（梁銘康攝）

城巴：車長入職逾20年 月初曾取病假

城巴表示，今日上午約10時30分，一輛由天水圍開往金鐘方向的城巴967號線巴士駛至三號幹線近佐敦支路時發生交通意外，意外中兩人死亡（包括城巴車長）及十多人受傷。城巴指會全力配合警方調查是次意外之經過及成因。

城巴透露，意外中車長於1998年8月入職，對上一次例假休息為2月27日，3月1日曾放取病假；車長昨日上午8時 49分上班，下午6時35分下班，今日上午7時06分上班，事發時駕駛第三個單程。意外中的巴士車型為亞歷山大丹尼士 E500 12.8 米雙層巴士，車齡為兩年多，最近於 2 月 11 日通過檢驗。

城巴表示對此交通意外表示沉痛，並對傷者及死者家屬致深切哀悼與慰問，城巴會盡力向傷者及死者家屬提供協助。