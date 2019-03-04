【西九奪命車禍】城巴車長病假復工三日撞車　同事﹕意外好冤枉

今日（4日）10時許，城巴一輛967號線雙層巴士，駛至西九龍公路近西隧口時，猛撞一輛貨車的車尾板。城巴車頭被「劏開」，59歲車長蘇國偉當場死亡，城巴透露，車長3月1日曾取病假，他於1998年8月入職，入職超過二十年。

城巴：車長入職逾20年 月初曾取病假

城巴表示，今日上午約10時30分，一輛由天水圍開往金鐘方向的城巴967號線巴士，駛至三號幹線近佐敦支路時發生交通意外，意外中兩人死亡（包括城巴車長）及十多人受傷。城巴指會全力配合警方調查是次意外之經過及成因。

城巴透露，意外中喪命車長，於1998年8月入職，對上一次例假休息為2月27日，3月1日曾取病假；車長昨日上午8時 49分上班，下午6時35分下班，今日上午7時06分上班，事發時駕駛第三個單程。意外中的巴士車型為亞歷山大丹尼士 E500 12.8 米雙層巴士，車齡為兩年多，最近於 2 月 11 日通過檢驗。

城巴表示對此交通意外表示沉痛，並對傷者及死者家屬致深切哀悼與慰問，城巴會盡力向傷者及死者家屬提供協助。

蘇國偉入職超過二十年，今早事發時間是駕駛早更車。 有車長稱，身故車長蘇國偉入職超過二十年，今早事發時間是駕駛早更車，最近未有見他表示不舒服，數日前碰面他並無異樣。另一名車長指，看過網上的車Cam片段，在撞車前城巴的右邊有一輛私家車從後方駛近，懷疑車長當時專注於右邊倒後鏡而沒有為意前方死車，形容意外「好冤枉」，又指涉事貨車當時不是停於慢線，亦有一定責任。

一名乘客指城巴司機未有減速。（蔡正邦攝） 乘客：車長未有減速 意外導致巴士上15名乘客（10男5女）受輕傷，其中一名男乘客嘴部受傷，他向記者表示自己當時坐在巴士下層第二排，見到司機事發前曾拍自己雙腳，而他從擋風玻璃見到涉事貨車越來越近時，巴士司機似乎並無意識減速，兩車相撞後，巴士車廂即陷入混亂。