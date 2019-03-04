【西九奪命車禍】貨車死火1小時未拖車西隧有責　司機運貨慘死

今日（4日）10時許，一輛城巴967號線雙層巴士，駛至西九龍公路近西隧口時，猛撞一輛貨車的車尾板，城巴車頭被「劏開」，當時站在貨車斗外的54歲貨車司機遭重撞倒地，送院不治。網上有片段顯示，貨車早於上午9時17分已停在現場，意外約於10時19分發生，貨車於現場1小時仍未被拖走或駛離現場。運輸署指，涉事路段屬西區海底隧道管制範圍，記者就意外事件向西隧查詢，暫未有回覆。

貨車壞車1小時未見西隧​職員協助

據了解，今早9時許警方未有收到壞車求助。運輸署指，涉事路段屬西區海底隧道管制範圍，隧道專營公司會透過隧道監察系統，以監察其管制範圍內的交通情況，並在發生事故時，派員進行處理事故工作。 網上車cam片段顯示上午9時17分，貨車已壞車，當時貨車著了「死火燈」，之後於10時11分，另一段網上車cam片段顯示，路上已放上膠桶及貨物，貨車司機打開車尾板執貨，而當時其太太留在車廂內，於10時19分便發生事故。貨車司機被送往伊利沙伯醫院搶救後證實死亡，其39歲太太受輕傷送院。

死者兒子約12時45分到伊利沙伯醫院了解，當時仍身穿校服。（梁銘康攝） 貨車公司收電話稱壞車 貨車所屬公司職員表示，今早有同事收到貨車司機電話，稱貨車在公路死火，但不清楚當時公司是否已安排車接他及過貨。她指，貨車司機駕駛態度一向良好，之前未曾發生過意外，事發時貨車司機太太做跟車。她稱公司的司機屬外判，接公司order做，每日的貨均即日接即日做。據死者姪兒透露，死者與妻「夫妻檔」替客人運送服裝，為家庭經濟支柱。他形容二人恩愛，並育有一名就讀中三的兒子，而且兒子成績不錯。據他透露，事發時死者在貨斗內搬運較大型的物件下車，打算以此作障礙物提醒後方駕駛者，詎料不久後隨即飛來橫禍。死者兒子約12時45分到伊利沙伯醫院了解，當時仍身穿校服。

若情況安全，人可站在壞車後方50米至100米的位置。（蔡正邦攝）

汽車會會長李耀培指，香港司機較少於公路上壞車經驗，這次貨車司機「好錯」，以為自己在一般馬路，所以下車放障礙物，「咁大架車都睇唔到，點會睇到啲障礙物。」其後貨車司機更打開尾板執貨，事發時尾板就如鐮刀般劏開巴士。李耀培指，意外地點不是盲點，事發時已過交通繁忙時間，「巴士司機完全無跡象停低」職業司機或會因自己熟悉公路情況，知道車龍已散去，在駕駛時掉以輕心。

死火前應扭向慢線 人站在壞車後方

李耀培又指，車輛死火前仍有動力，司機可盡量將車扭向慢線再打死火燈，車上所有人應下車站到安全位置如路肩，若無路肩而情況安全，人可站在壞車後方50米至100米的位置，並放警告牌或紅色膠筒提醒有壞車。他強調任何時候均不能站在壞車前，不然發生意外時壞車向前衝，所有人就如保齡球瓶般被捲入車底。

西隧口前減慢線太短

他補充，西九龍公路由時速100公里轉80公里，再於西隧口前轉50公里，而80公里轉50公里時，只有很短時間讓司機減速，早於去年向西隧及運輸署提出需要延長減慢線，並增加慢駛等指示牌提醒司機前方限速50公里，惟西隧及運輸署仍未作出改善。李耀培又呼籲職業司機任何時候均必須專注駕駛，駕駛時顧己亦要顧人，才能減少意外發生。



工程師盧覺強指，現場有20米刹車痕，就意外所得資料，計算到巴士以時速70公里駛向貨車，撞擊力達28噸。他指貨車司機當時放完障礙物，尾板應立即收起，否則現在就像把利刀般，甚至連死火燈都看不到。

公路死火不應下車擺障礙物

這次貨車司機在壞車後放置障礙物，想提醒後方的司機有壞車，惟意外始料不及。盧覺強強調，若在公路死火，任何人都不應下車擺放障礙物，因為旁邊的車高速行駛中，未必會看到有人下了車。他指報警後車上所有人應盡快離開車廂，「離開架車及車路遠啲」，站在路邊等候，若情況不許可，則在車上緊扣安全帶，等待警察到場，再由警方協助離開公路。

根據《道路交通（交通管制）規例》（第374G章），如車輛因故障或涉及緊急事故而在快速公路或時速限制超過50公里的道路上停留，司機必須亮起危險警告燈，以警告其他道路使用者。 此外，《道路使用者守則》亦提醒駕駛人士如中途壞車，司機和乘客應遠離行車道，並在安全情況下（利用左面車門）離開壞車及路面。如有可能，應把壞車移離行車道，若有路肩，車輛亦應停在該處，並繼續亮起危險警告燈。若情況不許可及有懷疑，司機和乘客應留在車內及佩帶安全帶等待救援。駕駛人士須緊記經過的車輛可能會構成危險，切勿試圖在路上修理壞車。