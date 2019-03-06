【教師校園墮樓】死者為開校元老入職廿年　校內資深教師壓力沉重

「開校元老」女教師墮樓亡案，揭高層逼教師離職風波！周三（6日）早上七時許，天水圍東華三院李東海小學，48歲姓林圖書館女老師於校內墮樓亡。校方表示，林老師加入學校逾23年，主要負責中文及圖書科，對於其離世感到惋惜。林老師胞弟指，姊姊生前曾斥校長有很多無理要求，疑工作壓力爆煲，走上絕路；消息透露，校內不少資深的老師，近年也面對飯碗壓力。

警方未有在現場檢獲遺書，初步調查顯示事件沒有可疑，懷疑她從上址一走廊墮下，死因有待驗屍確定。（梁銘康攝）

有老師不勝打壓 相繼遞信離職

今晨（6日）天水圍東華三院李東海小學，一名48歲姓林女教師墮斃，事件揭示校內教職員「換新血」及「逼離職」風波。有消息人士向香港01記者透露，數年前該校聘任新校長，有人為聘請及留着年輕老師，遂向有年資的長約老師教席「埋手」，已有多名老師不勝打壓，相繼離職。

遭校方不停觀課、檢查功課簿

有老師為壁告板佈置後，有高層人員稱設計不合心意，要求老師重造數次。有高層不停觀看同一老師上課情況，並且向檢查改功課簿事宜等，亦有人被發警告信。

消息人士：裝修報價訂書「一腳踼」

女死者生前任圖書館主任。據知，該校圖書館早前計劃裝修，圖書館主任亦需負責報價、招標、訂書櫃等工作，並要計劃重購數萬本書。而購書後的入資料、分箱及圖書分類，亦是一腳踼完成。據知情人士指，女死者每周需故學超過25教節，工作已喘不過氣，身心俱疲。