【工業意外】打鼓嶺蓮塘口岸地盤電箱爆炸　男電工臉及上半身燒傷

打鼓嶺蓮麻坑路290號一個地盤發生爆炸，一名男工人上半身及臉部燒傷，他半清醒送院治理。（潘安奇攝）

地盤電箱爆炸 男工約25%燒傷

今日（7日）早11時許，打鼓嶺蓮塘口岸地盤發生爆炸。事發時，該名男電工於地盤測試電力裝置，其間電箱爆炸，男工人上半身及臉部燒傷，工友立即報警。男工約25%燒傷，半清醒送院治理，救護員為其臉進行降溫及處理傷口。警方正調查事件，其後男事主工友到場了解。

醫生：需檢查燒傷者呼吸 用室溫及凍水沖洗

早前急症室專科醫生馮顯達，接受香港01訪問時指，事主一旦被燒傷，需要檢查呼吸是否暢順，如情況嚴重需進行人工呼吸，並且解開事主的衣扣，確保對方氣道暢通。另外，需要幫事主燒的地方降溫，包括用室溫及凍水沖洗至少15分。救援人員根據現場情況，為傷者包紗布或保鮮紙，降低細菌感染的機會。

蓮塘／香園圍口岸料今年建成

據資料顯示，斥資逾337億元的蓮塘／香園圍口岸將於今年建成，該為連接香港及深圳的第七個陸路口岸。據立會文件顯示，蓮塘／香園圍口岸將會是港深邊界的第七個陸路口岸，設有人車直達設施，市民可利用公共交通服務、私家車或連接口岸的行人隧道直達新口岸，辦理出入境手續後過境。旅檢大樓除了出境和入境兩樓層外，也設有一個公共運輸交匯處，私家車上／落客停車處，以及一個提供415個泊車位的公眾停車場。