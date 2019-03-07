【襲擊車長】新巴車長遭乘客毆打　眼部受傷送院

新巴車長遇襲。今日（7日）下午4時許，一輛15號線新巴於中環民光街對開，巴士車長遭一名乘客拳打，導致眼部受傷。救護員接報到場，將車長送往瑪麗醫院治理。案件暫列襲擊致造成實際身體傷害，警方正調查原因。

近年巴士車長與乘客爭執並涉及暴力事件：

2019年2月20日，75K九巴一名乘客不「撳鐘」要求落車，與車長發生爭執繼而動武，兩人涉在公眾地方打架被捕，現場消息指車長左腳骨裂。

2019年1月15日，一名愉景灣巴士車長在車前門外，被一名操普通話女子拉扯頭髮，又被另一女子大聲指罵。警方列普通襲擊調查。

2018年11月9日，一名61歲婦人在東涌逸東邨巴士總站，擬搭乘開往荃灣方向的E31路線龍運巴士，疑有人趕至站頭時「送車尾」，於是以身擋車。有巴士公司車長見狀上前勸阻，惟有人卻出手掌摑56歲車長，車長受傷倒地。有人疑見闖禍一度欲離場，卻遭23歲站長截停。糾纏間，站長右手腕受傷。婦人被捕，受傷車長及站長送院。

2018年9月24日，一名35歲男巴士司機與一名49歲男乘客，在元朗青山公路近又新街巴士站因瑣事問題爭執，其間男乘客懷疑以手襲擊司機，男乘客被捕，司機送院。

2018年09月19日，E34A線龍運巴士上有乘客在公路要求停車去廁所遭拒絕，有人遷怒女車長並惡言相向「問候母親」，車長於是「碌車」慢駛，反導致其他乘客不滿遭圍攻，怒氣沖沖圍搗女車長，當中不乏粗口指罵，更有男乘客涉嫌用手推撞該名女車長。

2018年7月14日，51歲姓劉車長駕駛來往東涌逸東邨至港鐵東涌站的38號新大嶼山單層巴士，駛抵逸東邨巴士總站埋站期間，一名滿身酒氣的姓伍（65歲）男乘客要求車長立即開門讓其下車，但因車未停定，車長拒絕答允，有人即惱羞成怒，動手向車長拳打腳踢，車長幾乎被打至昏厥。