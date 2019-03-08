【亡命褪車】九巴女車長身份曝光　退休翻閹　同事：佢行慣新界

前（6日）一輛276B九巴於新界環迴公路疑「不熟路」駛入新田公路，該名女車長發現行錯路後，竟決定原地倒車回到上一個路口。巴士高速公路上倒車的片段於網上流傳，據了解，涉事女車長為九巴職工總會前理事長朱小虹。她當時向乘客透露自己為後備車長，要行駛不同路線造成混亂。有工會指朱小虹為退休車長，退休後到九巴擔任後備車長，「成日都行呢條路無可能行錯」。

車長：成日都行呢條路無可能行錯

九巴員工協會外務副理事長李國華指，朱小虹是退休車長再回九巴工作（俗稱「R車長」），由於公司未有安排固定路線，所以「R車長」會擔當後備車長一職，每日駕駛不同路線。據李國華了解，朱小虹擔任後備車長後，通常獲分配276A、276B及B1路線等，均是往上水方向行走新界環迴公路，故他認為朱小虹是資深車長，「成日都行呢條路無可能行錯」。李建議，車長發現行錯路後，應駛至適當和安全的地方停車，透過電台通知公司外勤督察協助。由外勤車帶領巴士重回正確道路。

涉事的新界環迴公路分岔路口。（余睿菁攝）

九巴行錯路 新田公路瘋狂倒車

前（6日）早上九時許，276B巴士正沿新界環迴公路前往新田交匯處，疑因錯過靠左駛往新田方向的路口，駛入了新田公路往上水方向的左行車線，車長發現「行錯路」後決定倒車。有巴士乘客不滿車長於高速公路上倒車，惟女車長指「兜番黎又危險，又有人會鬧我。你放心啦！我睇過晒安全先做」。

九巴發言人表示，基於員工私隱，九巴不會回應個別員工的個人資料。九巴強調重視行車安全，已即時跟進調查，並嚴肅處理，採取紀律處分。