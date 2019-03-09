【雲吞鯁喉】將軍澳酒店七旬婦食雲吞鯁喉　陷昏迷送院搶救

一名70歲姓陳老婦進食雲吞麵時鯁喉，她當場陷入昏迷。（梁銘康攝）

今日（9日）早上11時許，一名70歲姓陳老婦與數名朋友，於九龍東皇冠假日酒店一食肆用膳。其間，女事主進食雲吞麵時鯁喉，她當場陷入昏迷。同行友人立即報警，女事主由救護車送院搶救，她其後恢復清醒。警員經初步調查，懷疑女事主進食其間哽咽昏迷，事件無可疑，列有人暈倒。

醫生：完全阻塞、部分阻塞急救各有不同

急症室專科醫生彭繼茂表示，一旦發現事主骾喉，需要分清對方咽喉為完全阻塞，抑或是部分阻塞，兩者的急救情況有異。彭醫生表示，咽喉部分阻塞即氣道沒有完全阻塞，事主可以與人對答或有正常呼吸，此情況仍有時間急救，以及由醫護人員用儀器及取出異物。

部分阻塞：不要企圖「熊抱」推出異物

彭醫生強調，如果事主為部分阻塞症狀，就不要企圖「熊抱方法」幫對方推出異物，因為有機會令異物完全阻塞咽喉。相反，如果事主為咽喉完全阻塞，對方則會於1至2分鐘內陷入昏迷及不能呼吸，即開始屬於完全阻塞，而腦部缺氧三分鐘就會休黑，甚至有生活危險。

完全阻塞：壓迫事主肺部 盼用肺力量推出異物

一旦發現事主有完全阻塞咽喉症狀，就可以用「熊抱方法」幫對方推出異物。方法為雙手圍抱着事主，之後用手掌及手指的力道，壓迫事主的肺部位置。原理為利提升肺部壓力，希望透過肺力量將異物推出。