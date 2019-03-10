【教師墮樓】東華高層訪校　家長自發閘外獻花致意

天水圍東華三院李東海小學女教師於校內墮樓亡，引起全城關注。家人控訴校長羅婉儀向死者施壓，校長更被爆多次出言辱罵教職員、用人唯親等問題，即使有教師向東華三院總部投訴，也不得其門而入。墮樓事件終喚醒東華高層，今早訪校慰問校內老師。校門重門深鎖，有家長自發到校門獻花致意。

房先生自發獻花向林老師致意。（蔡正邦攝）

東華三院為校園內墮樓的林老師安排打齋超渡儀式，數名東華高層包括主席王賢誌、副主席譚鎮國等，早上到達天水圍東華三院李東海小學慰問老師。東華高層、死者家屬及李東海小學老師到達學校時全部不發一言。校園重門深鎖，家長房先生自發前來獻花，將鮮花放於閘外，並鞠躬致意。

房先生女兒在該校就讀六年級，有聞女兒提及曾教導中文的林老師「對學生好好」，故前來獻花略表心意「安樂啲」。房先生曾聞女兒說：「校長係自己唔做嘢，想人哋幫佢做嘢嗰啲人」，幸女兒比較開朗，心情沒有受墮樓事件影響。