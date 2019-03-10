【教師墮樓】校長隱身5日　死者老父含淚：做老竇想幫個女伸冤

天水圍東華三院李東海小學女教師於校內墮樓亡，引起全城關注。家人控訴校長羅婉儀向死者施壓，校長更被爆多次出言辱罵教職員、用人唯親等問題，即使有教師向東華三院總部投訴，也不得其門而入。墮樓事件終喚醒東華高層，今早訪校慰問校內老師。死者父親雨中到達學校，誓為女兒伸冤。

死者親友到李東海小學超渡墮斃的林老師。（潘安奇攝）

東華三院為校園內墮樓的林老師安排打齋超渡儀式，數名東華高層包括主席王賢誌、副主席譚鎮國等，早上到達天水圍東華三院李東海小學慰問老師。東華高層及李東海小學老師到達學校時全部不發一言，有教職員在會議室外悲從中來落淚。

現場落下大雨，死者父親在親友陪同下到達校園，被問到校方有否接觸家屬，他表現激動揮手稱：「唔想見校長！」亦指校長沒有接觸過家屬，而明言「做老竇嘅梗係想幫個女伸冤！」