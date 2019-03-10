【教師墮樓】雨中超渡　遺屬同事含淚悼念　胞弟﹕畀校長公平審訊

天水圍李東海小學圖書館主任林老師，周三（6日）在校內墮樓身亡，消息人士揭發林老師生前疑飽受上級壓力，抱着鬱結而逝，引起校內不少教職員的憤慨。東華三院於今（10日）下午安排道士在校內打齋超渡林老師，死者家屬上香躹躬，神情哀傷，而泣訴要為愛女申冤的老父未現身。其後，數十名人士，包括教職員輪流上香拜祭，整個過程歷時一個半小時。 至於今日上午，東華與教職員及死者家屬會面，知情人士指東華表現「有誠意」，主動將校長即時停職，教職員傾向給予東華時間徹查事件。而死者胞弟亦認為東華做法合理，認為「都要有一個公平審訊畀返佢（校長）。」

三名家屬上前躹躬。(潘安奇攝)

下午2時許，微微細雨中，學校內架起帳篷，道士開壇作法，掛起林老師生前的白衣裳。道士作法、吹號角，死者的三名家屬上前躹躬、上香、燒衣紙，神情哀傷。枱上放置食品、鮮花。上午已到學校的林老師父親未有參與儀式。其後，數十名人士，包括部分教職員輪流上香拜祭，過程歷時約一個半小時。

數十名人士，包括教職員上香。(潘安奇攝)

死者胞弟﹕給校長一個公平審訊

死者林老師的家屬會後亦表示認同東華慎重處理事件，期待獨立調查委員會的調查報告的結果。其胞弟表示，校長休假合理，並指每一個審訊都要公道、公正，「唔係話見到一個死者跳咗樓，佢（校長）就一定有罪，都要有一個公平審訊畀返佢（校長）。」

東華表現「有誠意」 教職員普遍信任

知情人士透露，東華三院董事局成員與李東海小學教職員及死者家屬進行的兩小時會議中，東華表現「有誠意」，老師們表達訴求時，成員用心聆聽及詳細紀錄。東華亦主動表示將校長即時停職，並成立獨立調查委員會調查事件，現階段教職員普遍信任東華，並願意給予時間作詳細調查，不過暫未有完成調查的確實時間表。知情人士又指，會上東華未有要求教職員「封口」。