【連環拮爆軩】荔景10輛綠Van被刑毀　輪軩遭刺穿放氣　

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荔崗街車站有8輛小巴被刺穿車胎。（梁銘康攝）
今日（11日）凌晨5時45分，荔景荔崗街小巴站有司機報警指，該處有小巴被「拮爆」車胎。經初步調查後，該處共有8輛小巴的車胎被刺穿，有待維修後才能恢復服務。警方將案件列作「刑事毀壞」，正追緝有關疑兇。
負責人：不清楚事件原因
涉事小巴管理公司的負責人黃先生表示，該公司總共有38輛小巴，分別輪流行駛6條小巴線，包括90M、46M、92M、93、93A及47M。是次事件中，該公司共有10輛小巴被刺穿車胎，已影響小巴服務，會盡量調配班次應合需要，希望盡快於今日內完成換胎工作。黃先生表示即將前往警署協助調查，坦言不清楚事件原因，沒有與人結怨，最近亦無小巴司機反映曾與人有爭執。
站長邱先生表示，約二十年前曾發生類似事件。是次事件中，10輛小巴的前胎被刺穿，包括荔崗街站8輛及地鐵站2輛，受影響的車胎不限左、右胎。他未有聽聞公司與人發生生意糾紛。
涉事小巴前胎被刺穿。（梁銘康攝）
去年11月，柴灣發生涉及小巴的刑事毀壞案。（資料圖片／陳永武攝）
翻查資料，本港過往曾發生多宗小巴刑事毀壞案。2012年07月25日，荔崗街同一個站頭，有多輛小巴遭刺穿及漏氣。去年（2018年）11月14日，柴灣利眾街小巴站頭有四輛48M線專線小巴遭破壞，其中頭車的「大銀幕」有多處破裂及凹陷，地下遺有磚塊。2014年2月15日，荃灣川龍街小巴站有18輛小巴的車胎遭刺穿。2013年9月24日，荃灣海壩街小巴站有10輛小巴遭人扑爆玻璃。