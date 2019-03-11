【連環拮爆軩】荔景10輛綠Van被刑毀　輪軩遭刺穿放氣　

荔崗街車站有8輛小巴被刺穿車胎。（梁銘康攝）

今日（11日）凌晨5時45分，荔景荔崗街小巴站有司機報警指，該處有小巴被「拮爆」車胎。經初步調查後，該處共有8輛小巴的車胎被刺穿，有待維修後才能恢復服務。警方將案件列作「刑事毀壞」，正追緝有關疑兇。

負責人：不清楚事件原因

涉事小巴管理公司的負責人黃先生表示，該公司總共有38輛小巴，分別輪流行駛6條小巴線，包括90M、46M、92M、93、93A及47M。是次事件中，該公司共有10輛小巴被刺穿車胎，已影響小巴服務，會盡量調配班次應合需要，希望盡快於今日內完成換胎工作。黃先生表示即將前往警署協助調查，坦言不清楚事件原因，沒有與人結怨，最近亦無小巴司機反映曾與人有爭執。

站長邱先生表示，約二十年前曾發生類似事件。是次事件中，10輛小巴的前胎被刺穿，包括荔崗街站8輛及地鐵站2輛，受影響的車胎不限左、右胎。他未有聽聞公司與人發生生意糾紛。