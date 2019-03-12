警方多區掃蕩黃賭毒　拘21男女

警方起獲「釣魚機」。(警方圖片)

警方昨日(11日)分別在大埔、北區、油尖及灣仔區分別展開打擊黃、賭、毒行動。其中，大埔特別職務隊聯同入境事務處人員，昨日晚上約9時，展開代號「火石」掃黃行動，突擊搜查大埔靖遠街、懷仁街及南盛街、上水新豐路、巡撫街及新發街一帶多個單位，拘捕共17名年齡介乎23至44歲持雙程證的內地女子，涉嫌「違反逗留條件」。

至昨晚10時，油尖警區特別職務隊人員，在區內進行打擊賭博行動，在油麻地百加士街一個單位搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。警員於單位內拘捕一名48歲姓陳本地男子，涉嫌「管理賭博場所」；一名42歲外籍男子、及一名34歲持雙程證內地男子，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。警員在單位內檢獲3部釣魚機及約2,000元賭款。

而灣仔警區特別職務隊人員，根據線報及經深入調查後，昨日下午約2時進行反毒品行動，在灣仔駱克道一單位外埋伏，並截查一名目標男子。警員其後搜查該名男子位於上址的住所，在單位內檢獲約2.6克懷疑海洛英。行動中檢獲的毒品總市值約1,900元。該名53歲姓甘本地男子涉嫌「販毒」被捕。

以上所有被捕人士，現正被扣留調查。其中17名涉嫌「違反逗留條件」的被捕女子，稍後交由入境事務處跟進。

