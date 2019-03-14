元州邨長者住屋單位冒煙　老翁送院後不治

凌晨2時許，長沙灣元州邨元康樓發生火警，據報4樓一個單位有濃煙冒出，約十多名長者住客，需疏散到樓下安全地點暫避。消防到場開喉灌救，期間發現一名男子昏迷不醒，立即將其救出並送上救護車。救護員為男事主進行心外壓，急送明愛醫院搶救，惟至凌晨3時許證實不治。

事主年約70歲，上址單位屬於「長者住屋」，據知單位內擺放了不少雜物。警方介入調查，正了解是否有人燒炭自殺導致單位起火。

翻查資料，政府於八十年代推出「長者住屋計劃」，樓高五層的元州邨元康樓，正是一個設有舍監的長者住屋，以供身體狀況較差、同時需要經濟援助的長者入住。大廈屬於院舍式設計，部份設施需要與其他住客共用。

據房屋委員會資料顯示，房委會所建的「長者住屋」最初是為單身長者申請人而設，至九十年代末期開始，由於公共租住房屋申請人偏好獨立單位，故「長者住屋」的空置率一直高企。因此，房委會在2000年通過停止興建「長者住屋」，並在2001年全面放寬入住「長者住屋」的年齡限制，以期把空置的「長者住屋」盡量租出。

其後，房委會有見這類院舍式住所的需求逐漸縮減，遂於2006年起實施逐步轉型計劃，把空置率偏高的一型設計「長者住屋」改建作其他用途。為便利改建過程，自2009年起房委會已停止編配一型設計「長者住屋」單位。現時，房委會已沒有提供只供長者入住的特別住屋單位。若長者需要入住設有提供院舍式及當值舍監服務住屋，可以考慮入住二型及三型設計的「長者住屋」單位。

「一型」是指利用住宅大廈低層的標準單位改建而成的長者住屋；「二型」建於商場平台或停車場上；「三型」則設於小單位大廈的低層。以上三款住屋，均為公用廚房，其中一、二型為公用浴室，三型則有獨立浴室。

涉事的元康樓為長者住屋。(陳永武攝)

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