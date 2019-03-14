【珍惜生命】元州邨長者屋老翁雙料自殺亡　自縊燒炭惹祝融焚宅

涉事的元康樓為長者住屋。(陳永武攝)

長沙灣元州邨男子昏迷 送院不治

周四（14日）凌晨二時許，長沙灣元州邨元康樓發生火警。據報，大廈四樓一個單位有濃煙冒出，約十多名長者住客，需疏散到樓下安全地點暫避。消防到場開喉灌救，期間發現一名男子昏迷不醒，立即將其救出並送上救護車。救護員為男事主進行心外壓，急送明愛醫院搶救，惟至凌晨三時證實不治。

男事主兩度因病入院

據知，60餘歲姓郭男事主，上址單位屬於「長者住屋」。有鄰居指，事主的單位內擺放了不少雜物。警方介入調查，初步懷疑有人以上吊及燒炭「雙料自殺」。疑因燒炭時燃起附近雜物引起火警。據了解，事主有身體病，較早前曾兩度入院，至昨日(13日)下午才回到上址。

單位內發現燒炭痕跡

警方指，死者姓郭(67歲)。警方於凌晨2時23分接報指，上址有煙冒出。消防到場破門進入單位並將火救熄，消防其後發現郭在上址以繩上吊，遂將他解下，昏迷送往明愛醫院治理，其後於凌晨2時59分被證實死亡，死因有待驗屍確定。初步調查發現上址有一個鐵盆被燒過，消防相信起火原因有可疑。警方在現場未有檢獲遺書，相信事件沒有可疑。​

「長者住屋計劃」部份設施需共用 設殘廁、防滑地磚等長者設施

長者住屋計劃：部份設施需共用

翻查資料，政府於八十年代推出「長者住屋計劃」，樓高五層的元州邨元康樓，正是一個設有舍監的長者住屋，以供身體狀況較差、同時需要經濟援助的長者入住。大廈屬於院舍式設計，部份設施需要與其他住客共用。

初為單身長者申請人而設

據房屋委員會資料顯示，房委會所建的「長者住屋」最初是為單身長者申請人而設，至九十年代末期開始，由於公共租住房屋申請人偏好獨立單位，故「長者住屋」的空置率一直高企。因此，房委會在2000年通過停止興建「長者住屋」，並在2001年全面放寬入住「長者住屋」的年齡限制，以期把空置的「長者住屋」盡量租出。

至06年改建作其他用途

其後，房委會有見這類院舍式住所的需求逐漸縮減，遂於2006年起實施逐步轉型計劃，把空置率偏高的一型設計「長者住屋」改建作其他用途。為便利改建過程，自2009年起房委會已停止編配一型設計「長者住屋」單位。現時，房委會已沒有提供只供長者入住的特別住屋單位。若長者需要入住設有提供院舍式及當值舍監服務住屋，可以考慮入住二型及三型設計的「長者住屋」單位。

設有平安鐘、走廊扶手 煙霧等安全設備

「一型」是指利用住宅大廈低層的標準單位改建而成的長者住屋；「二型」建於商場平台或停車場上；「三型」則設於小單位大廈的低層。以上三款住屋，均為公用廚房，其中一、二型為公用浴室，三型則有獨立浴室。所有長者住屋均有舍監服務，並設有專為長者而設的設施，包括平安鐘、走廊扶手、殘廁、防滑地磚等，此外亦裝設了煙霧/熱力感應系統及消防花灑等安全設備。

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