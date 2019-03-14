油尖反黑打擊無牌賣酒　拘5人檢28萬元貨品

尖沙咀分區雜項調查隊、油麻地分區雜項調查隊、油尖警區特別職務隊及油尖警區反三合會行動組人員昨日（13日）進行代號「戰馬」（WARHORSE）的打擊區內無牌賣酒活動，突擊搜查三個懷疑無牌售賣酒精類飲品的單位。



油尖警區反三合會行動組人員根據線報及深入調查後，昨日凌晨約二時展開打擊無牌賣酒行動，突擊搜查漆咸道南115號一單位，拘捕單位內一名31歲本地男負責人及一名46歲本地女職員，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」。



油麻地分區雜項調查隊人員根據線報及深入調查後，昨日凌晨約三時展開打擊無牌賣酒行動，突擊搜查砵蘭街44號一單位，拘捕一名42歲本地男負責人，涉嫌「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」。



尖沙咀分區雜項調查隊人員根據線報及深入調查後，昨日晚上約七時展開打擊無牌賣酒行動。警方派員喬裝顧客，在柯士甸道152號一單位搗破懷疑無牌售賣酒類飲品單位，拘捕一名29歲本地男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及一名33歲男職員涉嫌「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」。

所有被捕男女已獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到。行動中，人員共撿獲832枝啤酒及235枝烈酒和餐酒，總值約28.66萬元。