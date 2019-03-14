【深水埗劫案】桂林街珠寶行遇劫　賊匪擸走兩盤金飾

深水埗桂林街125號一間金舖遇劫，損失一批金飾及金鏈，警方到場調查案件。（梁銘康攝）

周四（14日）早上十時許，深水埗桂林街125號一間金舖遇劫，據知損失一批金飾及金鏈，損失仍在點算中。警方接報到場調查，現場可見職員於店內協助調查。據了解，事發時有職員取出三盤金器，之後賊匪劫去逾兩盤金器，據知被劫去的金器約值200萬元，當中包括多條金鏈及金手鐲。警員在肇事現場兜截，案件暫未有人被捕。目擊者朱太表示，賊匪戴着手套、帽子及深色衣物，他當時身上有一個黑色側背袋，而他沒有戴口罩。事發時，朱太見到賊匪急忙地於後巷向欽州街方向逃走。據她所知，賊匪沿後巷向鴨寮街方向逃去無蹤。

近年本港金舖遇劫案件：

2019年1月10日：元朗青山公路元朗段124號，地下後巷位置一間找換店的防盜警鐘響起。珠寶店的玻璃櫥窗被人擊破，內裡有搜掠痕跡，損失五百萬元飾物。

2018年5月23日：兩名賊人闖入珠寶店撬毀櫥窗，搶走一批珠寶及手錶後逃去。賊人搶走五件首飾，初步估計約值500萬元。

2018年3月26日： 中環威靈頓街16號地下一間珠寶店，三名非華裔賊人持鐵錘扑爆珠寶店櫥窗玻璃，掠走一批珠寶首飾。據了解，賊人合共劫走逾千萬元珠寶。

2018年3月9日：上水新財街1號地下的金舖，疑有賊人潛入作案，觸動警鐘，賊人得手後逃去。店內損失逾10萬元金飾。

2017年9月19日：廣東道30號新港中心地下周生生金舖，三名非華裔賊人闖入店內，利用錘子擊破店鋪右飾櫃玻璃，在缺口伸手搶奪金飾，損失約二千五百萬以上的金飾。