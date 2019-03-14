【蛇竇結業】中環半世紀「蛇竇」樂香園將結業　近百食客中午排隊

名店林立的中環街道行人如梭，繁華鬧市背後，一家裝橫老舊的舊式咖啡廳，佇立於機利文新街長窄的橫巷內，鐵製的牌匾鑲上「樂香園咖啡廳」的紅色字樣。這間兩層高的小店，傳統格局保留濃濃的「舊香港」味道，僅有的十多個坐位，便造就了中環白領逾半世紀的「蛇竇」。 「蛇竇」樂香園將於下周一（18日）結業，今日午飯時間前，店外已見人頭湧湧，近百人龍等候，不少上班族均前來懷緬馳名的滑蛋叉燒飯，有上班族指此類小店「多咗份人情味」，又對店舖結業感到遺憾。

近百食客店外排隊 下雨仍見人龍

記者今午約十一時半到達「蛇竇」外，早在午市放飯時間前，店外近百人排隊等候入座，幾近霸佔整條巷道，店內的職員忙得不可開交。這家屬中環白領「蛇王」的「蛇竇」將於下周一結業，不少上班族得悉消息紛紛趕來拍照留念、品嚐最後一口馳名的滑蛋叉燒飯。眼前雖然人頭湧湧，人龍絲毫未有消減的情況，越接近午市人龍越多，目測至少要排一個小時才能進店。記者於兩點再重返該處，雖然午市時間將過，但仍有近四十人排隊，難以進入餐廳位置，即使期間開始下雨，但仍有不少食客在外擔傘排隊，雨天無阻食客的意欲。

莊先生指，對於店舖將結業感到遺憾。（陳諾希攝） 小店結業食客感遺憾 食客張先生在附近上班，早前看新聞得悉店舖將結業，於是過來吃飯，雖然自己不是常來，但仍感到可惜，「食呢啲傳統嘢越黎越少」，他認為此類小店「多咗份人情味，好多老街坊。」食物與連鎖店標準式出品不同，而小店老闆多亦較多時間和顧客溝通。 另一食客莊先生指，一個月大概會到此店約三四次，即平均一周一次左右，直言這裡的食物價錢相宜，平時會吃招牌的滑蛋叉燒飯。「食物質素以言，連鎖店普遍都標準（Standard），但這裡的師傅做了那麼多年，做得很出色，好難得。」他又表示對於店舖結業感到「好唔開心，好遺憾。」

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位置隱蔽、難以尋見 變成「蛇竇」

翻查資料，樂香園1950年於畢打街畢打行後門開店，因其位置隱蔽、難以尋見，吸引不少中環打工仔下午到店內偷閒「蛇王」，為店舖帶來「蛇竇」一名。及後1970年，店舖遷往威寧頓街，由現時東主的父親鄺悅勝廿年前接手，至2008年年底，因租金問題樂香園一度結業，及後生意交給幼女鄺潔芳，即現時店舖東主，隔年樂香園再於現置重新開業。

翻查資料，樂香園亦有不少名人捧場，前任民政事務局局長何志平，曾於新年帶同妻子到上址向記者團拜；明星區錦棠等，以往亦會到店內進食。