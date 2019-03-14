三賊7日連環爆竊長沙灣佛社　抬走酸枝椅及「十八羅漢」名畫

長沙灣呈祥道一間佛社被爆竊，兩賊偷走三張酸枝椅及一幅名畫。

下午1時許，呈祥道「福德念佛社」一名61歲女員工返回佛社時，發現佛社內三張各值1萬元酸枝椅及一幅掛於牆上約值6萬元的名畫不翼而飛，翻查閉路電視發現2名年約40至50歲賊人潛入佛社盜走物品，於是報警。警方到場調查，案件列作盜竊調查，暫未有人被捕。警方現正追緝3名疑犯，一名年約50歲男子，中等身材，蓄短髮，案發時身穿外套及長褲；另外兩名年約45至50歲男子，中等身材，案發時身穿連帽外套，帶口罩。

失竊佛社於1月24晚曾被一名賊人潛入上址企圖爆竊，其間疑觸動保安系統，驚動負責人以手機查看「天眼」，發現一名男子撬門入內搜掠，慌忙報警，警方到場將疑犯拘捕。

「十八羅漢」名畫剩下一半

「福德念佛社」於1974年註冊為擔保有限公司，屬根據《稅務條例》第 88 條獲豁免繳稅的慈善機構及慈善信託。負責人梁先生指，被盜的為購自台灣、由兩幅合而為一的「十八羅漢」，分別置於佛社內的左右兩邊牆壁，有近40年歷史，在他心中畫作是無價，惟其中一幅被盜去，現時牆上畫作只剩下另一半的九個羅漢。梁先生指涉事3張酸枝椅是於本月8日被盜，當時佛社未有報警，惟昨晚畫作再被盜去，佛社感事態嚴重決定報警。梁先生指賊人是「古董賊」，相信他們了解古董物品的價錢，過去由於佛社比較自由，任信眾可以於早晚前來參拜，因此沒有太多保安措施，但現場無可奈何下只能考慮加裝閘門。