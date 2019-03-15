【恐怖車禍】屯門兩貨Van相撞　男司機捱撞夾斷雙腳　

今日(15日)晚上6時40分，屯門河傍街與青賢街交界位置，一輛銀灰色貨Van停泊咪錶位，男司機下車並站在路邊位置。此時，另一輛白色貨Van懷疑失控，猛撞向該輛銀灰色貨Van的車尾。男司機走避不及，被困在銀灰色貨Van與路邊欄杆之間。消防員接報到場，將被困的男司機救出，當時他仍然清醒，由救護車送院治理。白色貨Van的司機則報稱頸痛。警方正調查意外發生原因。

網上圖片可見，一輛貨Van車頭撞向另一輛貨Van的車尾，被撞的貨Van繼而剷上行人路，一名男子被困在貨Van及欄杆之間，其雙腳被夾斷扭曲，行人路上一地鮮血。

急症室專科醫生彭繼茂指出，現場照片可見，男司機兩隻腳皆扭曲及出血，相信有骨折移位及骨頭外露致皮膚損傷的情況。以成人全身共有5公升血，每隻腳最高出血量為1.5公升，如果流失3公升的血，可致生命危險。

避免郁動傷者骨折部位 以防加劇傷勢

就照片所見，消防員或救援人員要移開涉事車輛的難度不大，相信很快便可救出被困傷者。救護員到達現場後，首要是維持傷者生命，由於傷者可能失血過多，須要立即輸生理鹽水為其補充水份。然後，救護員不可郁動傷者骨折部位，否則可以加劇傷勢，「神經線本來維繫住，一郁動可能斷咗。」救護員會先行作外部止血，包紥傷口或以乾淨的布向傷口施加壓力，繼而為傷者止痛，再將骨折部位固定為原本已變形的狀況，立即送往急症室治理。

被困時間不長 截肢機會不大

當抵達急症室後，傷者會立即被送入手術室照X光，確認骨折情況。傷者接受麻醉後，醫生會以開刀或不開刀的方式，將移位位置移正，然後切除已壞死的組織，再修補骨架，包括血管、神經線、肌肉、筋腱等。

至於情況會否嚴重至要切除雙腿，彭指出，就照片情況而言，由於拯救需時不長，雙腿壞死應不太嚴重，他相信截肢機會不大。他解釋，一般而言，若傷者被困兩至三小時，血液無法流過骨折位置，壞死的機會會增加，才可能會齊肢切除。