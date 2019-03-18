【跑步猝死】城門谷運動場外　中四男學生暈倒　送院不治

今日(18日)上午10時22分，一名中四男生在城門谷運動場突然暈倒昏迷倒地，老師報警，男生被送往仁濟醫院搶救後證實不治。據了解，該名男生就讀象山邨一間中學，在場邊突然暈倒。警方正調查事件。

男生就讀於路德會呂明才中學，校長馬玉娟接受訪問稱，體育老師帶領20多名學生步行至運動場上課，男生在場邊踱步時暈倒。體育老師即時為他急救，救護員再將男生送院，惜終不治。校長續稱男生成績中等、品格良好、喜愛運動，今日上學時並無異樣。校方會發家長信通知家長及學生，提供適切幫助。

警員到學校調查事件。（魯嘉裕攝）

校長﹕男學生今早無異樣 十分精靈

馬玉娟校長指出，該男學生本來是內地新移民，有兄弟姊妹但非於同校讀書，年多前入讀中三，現時溝通上已無問題，他平日性格十分乖巧開朗，老師都好疼惜他。校長又引述其同學稱該名男同學今早無異樣，十分精靈。

開始跑步數分鐘後 男學生已感不適

死者為中四E班的男學生，今晨第三堂上體育課，男女分開上，當時E班男生及D班由老師帶領下，一同於校外附近位置跑步熱身，亦形容是「普通溫和跑步，而非練跑」。開始幾分鐘後，男學生向同學表示感不舒服並坐下，老師知道後立即幫男同學急救，及打999報警，校方同時通知家長。惟至上午11點許，接獲男學生搶救無效的消息。事發位置非城門谷運動場內，而是運動場外近車路位置，但當時運動場有提供AED機協助急救。

校方收到送院消息後已啟動危機處理小組，由社工、教育心理學家及班主任輔導同學，教育局楊潤雄局長有致電了解及問候需否支援。

關於學生健康狀況，老師於恆常體育課會觀查同學身體狀況，該名男學生於一般正常上運動課並無問題，但詳細問題現時要先配合警方調查，資料會先交警方。

死者就讀路德會呂明才中學。（魯嘉裕攝）

馬玉娟校長指出，死者年多前入讀中三，性格乖巧開朗。（魯嘉裕攝）

過去半年運動猝死事件

● 2018年11月13日

名校皇仁書院一名中一男生上體育課期間，於操場緩步跑後突然暈倒，被送往律敦治醫院救治，惟其後證實不治。

● 2018年11月17日

一名55歲男子偕友人於鞍駿街馬鞍山體育館內打羽毛球期間突然暈倒，抵院搶救後證實不治。

● 2018年11月28日

一名61歲男子於跑步機練跑時暈倒，送往明愛醫院治理，最後證實死亡。