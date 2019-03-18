【第一城鎖車風暴】三車堵路惹官非　車主：會搵最Top嘅律師！

今早（18日）約9時，車主巫先生駕駛一輛Benz開篷私家車到沙田第一城22座對開，其後他將Benz停泊好在第一城百得街路邊避車處，約1分鐘後欲駕車離開，豈料發現車被極速鎖上。巫生不滿極短時間便被鎖車，與管理員理論，惟管理員只叫他交費才能駛走Benz。巫生一氣之下再駕駛多兩部車到場封路以表不滿，他稱「預咗有法律責任，會搵最Top嘅律師」惟其後他被帶上警車離開。

（陳蕾蕾攝） 記者事後到場視察，餘下兩部土堵路車輛，包括Benz及豐田七人車，其中七人車橫泊於道路中間，而Benz則在左邊馬路旁，其間有拖車到場將七人車拖走，有不少街坊在場圍觀。擾攘至中午12點半，拖車陸續到現場先後拖走七人車及凌志，而Benz因未有阻街，並用被拖走，巫生及後付款替車解鎖。至下午一時半，巫生被帶上警車離開。

（陳蕾蕾攝） 管理處：你咪去畀錢 被鎖車的車主巫生指，今早約9時到達第一城，停泊上址後到商場中銀櫃員機欲過數給伙計，「來回一分鐘，返到黎架車就鎖咗。」巫生欲取回車時，鎖車職員叫他到管理處交錢稱「你咪去畀錢。」巫生一氣之下便搭的士到火炭，駕駛豐田七人車橫泊上址，其後再搭的士到馬鞍山寓所，再駕駛凌志房車到上址停泊，形成「三車圍封馬路」的情況以表達不滿。巫生稱「攔咗之後大家（群眾）都拍晒手，因為呢到十五分鐘就鎖車。」

（陳蕾蕾攝） 曾被鎖四次但停時間較長 開工程公司的巫生，形容自己好好脾氣，但今次感到對方過分，想表達不滿及希望對方改善鎖車情況。他指若車輛於15至20分鐘內被鎖，不會如此做，指自己以前曾於上址被鎖四次，但因之前時間較長，便未有行動。今次前後僅不到一分鐘，他形容「太快太離譜」，又稱行動「為沙田第一城外來居民發聲。」他於現場一度稱「自己大把錢」，表示自己「預咗有法律責任」、「會搵最Top嘅律師」，如果要打官司「我咪拎十萬出嚟。」

鎖車前會「摸下車頭係咪暖」

第一城委員會主席黃嘉榮指，今早管理處發現有車輛違泊於是鎖車，及後車主不滿管理處做法，再駛兩部車到場「攔晒成條路」。黃嘉榮指摘「就算對措拖不滿，都唔係用咁嘅方式處理。」他指，由於涉及私人地方，管理處需以「鎖車」警誡駕駛人士不可違泊，而通常職員鎖車前會「摸下車頭係咪暖」，如仍有暖意便會查看車主是否在附近，他強調第一城有足夠車位讓街坊泊車。

他又指，上址有老人院，不時有救護車需要進入，認為車主做法「好自私、唔公道」，「如果有錢就擺兩三架車阻住條路，做法唔合適」，又認為「違泊就係違泊」，與時間長短無關。

街坊譚生指，上址一直「鎖車鎖得好快」，認為如果僅泊於上址數分鐘仍可接受，但對於車主「三車封路」情況認為不可接受，因為該處有老人院，經常有救護車等到現場，封路會阻塞交通。江小姐則表示，雖然上址鎖車快，但不認同車主做法，認為違泊無論時間長短均不合理，而且上址有學生及送貨司機使用道路，攔路造成不便「只係鎖咗車，唔可以因爲你條氣唔順，造成人哋不便。」