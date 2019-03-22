今年第5宗德國毒郵包　檢晶體狀搖頭丸　海關拘2男女

海關破獲今年第5宗德國寄港毒郵包案，檢獲5公斤晶體狀搖頭丸，2男女被捕。毒品調查科機場調查課督察曾宥銓表示，海關機場科貨運組3月9日檢查一個由德國寄港、報稱為朱古力零食的空運郵包，於郵包內16盒食物包裝發現晶體狀亞甲二氧甲基安非他命（俗稱搖頭丸），毒品調查科機場調查課接手調查，昨日（21日）於土瓜灣一住宅單位拘捕30歲男收件人，海關於其住所發現吸食工具及小量冰毒，案中毒品總值84萬，海關又於單位拘捕兩名24歲女子及42歲男子懷疑涉案，其中42歲男子今日獲釋，24歲女子則獲准保釋。

毒郵包案件有上升趨勢

30歲被捕男子被控販運危險藥物、管有危險藥物、管有適合於及已用作吸食危險藥物器具，明日於九龍城裁判法院提堂。曾宥銓指男子以土瓜灣單位用作收件地址，與被捕女子為朋友關係。曾宥銓又表示海關發現毒郵包案件有上升趨勢，海關與郵政局、物流業界各個商會密切聯繫，加強堵塞利用郵遞或快遞運毒的趨勢。

兩個月內第5宗德國寄港毒郵包

案件為海關兩個月內第5宗截獲同樣來自德國的「K仔」郵包，合共檢獲11.5公斤氯胺酮，共值約547萬元。上月2月11日，一個報稱有糖及朱古力的食物盒，內藏3.5公斤懷疑「K仔」，價值約160萬，兩名分別27歲及33歲男子；同月11日，兩個報稱為麵包樣本的空運郵包，其包裝的蛋糕藏有「K仔」，共重約6公斤，總值約287萬元，兩案中四名介乎17至47歲的男子被捕。本月18日海關於機場截獲一個由德國寄港、裝有朱古力及餅乾郵包，發現2公斤俗稱「K仔」的氯胺酮，市場約100萬元，22歲收貨男子被捕。