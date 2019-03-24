【尖沙咀謀殺案】庇護屋如無掩雞籠　衛生情況惡劣

香港01記者今日重返尖沙沮海防道兇殺案現場單位，發現本由國際社會服務社出租的庇護屋猶如「無掩雞籠」，大閘沒上鎖、沒有管理員，亦沒有任何告示。尖沙嘴酷刑聲請者「庇護屋」謀殺案，一名醉酒印度男疑殺害室友，被控一項謀殺罪，明（25日）在九龍城裁判法院提堂。

發生謀殺案的庇護屋猶如無掩雞籠。（梁銘康攝） 一名持行街紙的50歲印度男疑於上周四（21日）凌晨時份，與同睡一張碌架床的同鄉起爭執。警方於現場檢獲懷疑毒品，拘捕死者室友涉嫌管有危險藥物。警方經調查後，懷疑他與該名事主死亡有關。該名44歲室友已被控以一項謀殺罪，案件將於明日（25日）在九龍城裁判法院提堂。

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翻查資料，社會福利署自2006年起委託國際社會服務社香港分社（ISS）提供臨時住屋、食物、衣履、基本日用品、交通津貼及輔導服務等援助服務，2013至14財政年度預留2.3億元作為提供支援服務的支出。但按記者現場所見，庇護屋猶如無掩雞籠，大閘沒上鎖，大門打開，亦沒有管理員或任何告示。單位有兩間房，各設兩張碌架床，連同客廳共十個床位，其中一間房有微波爐，十分簡陋。

據住客所講，每月繳付$1,800租金，大門整天不會上鎖，但不知道每月租金付給誰，也沒有聽聞ISS。香港國際社會服務社屢爆醜聞，曾被指向難民提供過期食物及對於難民居於寮屋視而不見，與指控人對簿公堂，最終勝訴，指控人需要破產。2014年40名難民佔領社署，質疑有人剋扣公帑，提供過期食品或安排難民居於非法寮屋。

ISS網頁指受社署委託向社署轉介過來的免遣返聲請人士提供援助服務，受助人的需要會在首次面見時進行評估，因應他們的個別需要和情況，包括他們本身擁有以及可從其他途徑獲得的資源，決定援助金額及內容。國際社會定期每月檢討援助金額及服務細節，並清楚列明在受助人與國際社簽署的服務合約上。