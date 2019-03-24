【車長猝逝】入職22年深受愛戴　49歲車長開車前暈倒亡　九巴致哀

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一名九巴車長在工作期間暈倒，送院後證實不治。今日（24日）早上5時48分，中秀茂坪巴士總站一名29歲姓周的男子報警指，其姓雷的49歲同事暈倒在地上，該名男子被送往聯合醫院後證實不治。現場消息指，死者為一名駕駛1A線的車長，事發事欲前往站內取車，期間突然暈倒並昏迷，送院約半小時後不治。據了解，死者亦是九龍灣廠理幹事會當屆理事，九巴分會理事會的內部通告表示，對事件感惋惜，並已向死者家人致以深切慰問，會盡力協助。

不斷心外壓急救仍返魂乏術

據了解，死者猝然離世，不少車長同事皆感惋惜。有同事認識死者廿多年，未聽聞他有長期病，當他暈倒後，「一路急救都救唔返，佢好勤力架！」又指﹕「大家好老友，我做廿幾年佢做廿幾年。」今晨他取車時亦無異樣，惟至早上5時半，他在第三、四行後方位置陷昏迷，同事發現後立即為他做心外壓急救，惜送院後半小時證實不治。有同事直言死者工作認真，「唔會亂發睥氣」，又指得悉其離世後，「全日都感不開心，我都行（揸車）得好慢。」

九巴回覆查詢稱，今日清晨約5時45分，九巴一名車長在中秀茂坪巴士總站準備取車開工時，被另一名車長發現暈倒在地上，站長即時報警處理。車長送院後證實不治。

該車長服務九巴超過22年，工作態度認真，熱誠和專業，受同事愛戴。九巴對失去這位同事深表哀痛，已立即派員到醫院向其家人致以深切慰問。九巴會與其家人保持聯繫，提供一切適切的支援及協助，並為有需要的同事提供情緒支援及輔導。

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九巴車長開車前暈倒，送院不冶。

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