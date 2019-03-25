無良賊劫九旬婦　強剝眼鏡搶斜孭袋　警拘中年漢

昨日（24日）中午時分，一名有近視的91歲老婦在大圍美林邨附近散步時遇劫，無良賊人從後將老婦的眼鏡強行摘下，再亮刀劫財。賊人借婆婆視力模糊之際，搶走其斜孭袋後逃去。警方其後在附近的引水道尋回斜孭袋，裡頭的財物原封不動。

警方經調查後，今日在美林邨美槐樓附近拘捕一名可疑男子，懷疑他牽涉昨日的搶劫案。

警方今日（25日）在美槐樓附近上前截停疑犯，並將其拘捕。（林振華攝）

據了解，劫匪昨日穿著紅色外套，並在美林邨對開的單車徑埋伏該名老婦人，待老人經過時，方在暗角撲出，並用帶有濃重鄉音的聲線大喊「打劫！」婆婆遇劫後，有熱心市民走過替其報警求助，並拾回近視眼鏡。

田心特遣隊表示，高度關注社區的治安問題。由昨天開始，警方已不斷在鄰近地方進行搜索及翻查閉路電視片段，最終鎖定一名可疑男子，並於今日在美槐樓附近上前截停對方，並將其拘捕。警方其後將他帶返住處，並進行搜查， 暫時在單位內沒有發現。疑犯年約58歲，被捕時沒有反抗，警方將案件列為搶劫案處理，並交由沙田警區刑事調查隊跟進。

疑犯年約58歲，被捕時沒有反抗，警方將案件列為搶劫案處理，並交由沙田警區刑事調查隊跟進。（林振華攝）

以往亦曾有老人遇劫

美林邨附近有不少老人家閒坐乘涼。陳婆婆、謝婆婆表示，沒有聽聞過有老人家遇劫，直至今日看到記者在現場採訪，才知道有此事發生，連嘆「陰功咯！」但她們都表揚警方快速拘捕疑犯。她們又提到，以往都曾聽聞過有老人遇劫，但自己年紀大，也不會走到太遠，主要是在附近閒坐，平時又不會帶貴重財物外出， 應該沒有問題，「 最緊要條鎖匙同埋電話！」