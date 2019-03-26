【流浪發泡膠】追蹤數千發泡膠箱　晚晚流落街頭　源於一場三級火

今日(26日)凌晨長沙灣蔬菜批發市場外，逾千發泡膠箱突然起火，原來該處早已成為發泡膠箱回收「中轉站」！事源於2016年年初，葵涌貨櫃碼頭停車場發泡膠箱回收場，引發一場三級火警，爆炸聲響徹貨櫃碼頭，更燒毀30多輛汽車。事後業主拒絕再將場地租予發泡膠回收商，當時的回收商唯有散落於各處，包括碼頭外圍六號迴旋處、興華西街街尾及長沙灣蔬菜批發市場外等。 記者發現三址均有數百發泡膠箱擺放於路面，有回收商表示，火警發生後停車場便不再續租，遂另覓地方擺放膠箱；又指發泡膠箱主要由街市收集而來，稍後將由貨車運返內地重用，或熔製成膠粒。

陳先生表示，三級火後回收商已散落各處。（郭倩雯攝） 記者今日重返發生三級火的葵涌貨櫃碼頭，原本起火的停車場位置已不再見發泡膠箱，然而於貨櫃碼頭外圍興華西街街尾，則見逾百發泡膠箱堆疊床架上址。 三級火後業主拒租 回收商散落各處 從事發泡膠箱回收生意二十多年的陳先生指，以往發泡膠堆放於葵涌貨櫃碼頭的停車場內，及後因火警關係，對方拒絕續租，著他們另尋地方擺放發泡膠箱。他表示當時回收場由兩至三人「夾份租」，惟火警發生後，自己已搬到貨櫃碼頭外的興華西街街尾，部份人則散落於貨櫃碼頭外六號迴旋處路口，長沙灣荔枝角道及東京街交界等等。陳先生又指，發泡膠非常易燃，僅是煙頭便可燃起，「搬出黎都燒過一次」 發泡膠箱運回內地 重新裝貨或熔製 陳先生表示，膠箱大多數原用作裝菜，以往收集發泡膠箱免費，現時行家以每條發泡膠箱相稱（約五至六斤為一條）約5元，主要於街市向老人家收集，一車可約收集到140條，收集完畢便會放於現址。他表示約晚上十一時，內地運貨車落貨後，便會收集發泡膠箱運回內地，主要運回東莞、皇崗及白泥坑，約凌晨兩時便會「清走曬」，外型未受損的將會重新用作裝菜，不可重用的則會重新熔製作膠粒，再造成其他物件。

數百發泡膠堆疊路面。（郭倩雯攝） 數百發泡膠堆路面 負責人：政府冇地方畀我地擺 記者及後再到另外兩個地點觀察，發現中午約十二時，葵涌貨櫃六號迴旋處位置有逾百發泡膠箱堆疊在上址， 其中一名女負責人表示，「𠵱㗎成個政府都冇地方畀我地擺，我地咪搵地方擺囉！」她表示，主要於街市收集原用作裝菜的發泡膠箱，及後將膠箱運到此處後，再待稍後貨車收集運回內地；另外，她又指現時發泡膠箱商均不可租停車場內。

荔枝角道下午12時已見發泡膠箱。（郭倩雯攝） 荔枝角道再現發泡膠箱 標語提醒勿放雜物

記者今早約10時，重返荔枝角道發泡膠起火現場，發現場地下位置遺下一大片熏黑痕跡，以及部份灰燼以及燒剩一半的發泡膠箱。記者到現場查看期間，地下原有一堆新的發泡膠重放上址，惟及後有警察接獲投訴，工人遂將發泡膠箱運回車上，及後亦有另一輛貨車駛至上址欲將發泡膠箱「落貨」，見警察在場便駛走。另外，地盤外及蔬菜批發市場外，均有標語提醒不可於上址放置雜物。 據了解，該批放置於上址的發泡膠箱將運上內地，每天傍晚約六時許，上址便會開始堆積發泡膠，過往因發泡膠箱阻街問題，甚至導致渠道出現淤塞問題，有市民曾向食環署、渠務署等政府部門反映，惟情況未有改善。 惟至下午十二時，記者再重返蔬菜批發市場外，已見擺滿逾百發泡膠箱。據記者觀察，三個位置的發泡膠箱外貼有不同貼紙，發泡膠箱主要用作裝蔬菜等。

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上月底現50米「發泡膠箱圍牆」

翻查資料，同一位址上月中旬曾出現約50米長的發泡膠「圍牆」奇景，圍牆由逾百個發泡膠箱堆疊而成，當時其中一端倒塌，多個發泡膠箱壓向停泊於上址的一輛貨車，有工人表示該批發泡膠由內地運抵香港，稍後時間將有工人將其運回內地回收，記者翌日再到場視察時，已不見「圍牆」，而停泊上址的貨車則被抄牌。