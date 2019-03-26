【打小人血案】鵝頸橋小人婆爭客血戰　咬傷對方嘴受損　滿地鮮血

鵝頸橋底兩「小人婆」打架被捕。灣仔鵝頸橋兩名「打小人」攤檔女檔主今日疑「爭客」爭執，兩人互不相讓，繼而動武，一婦以手施襲，遭對方則「出口傷人」，手指登時血流如注，鮮血染紅地面。警方接報到場，以涉在公眾地方打架拘捕二人。

小人婆將同行咬傷。（讀者提供）

堅拿道東及軒尼詩道交界鵝頸橋底，今日（26日）中午時份，從事「打小人」工作的54歲姓何及52歲姓黃婦人因瑣事發生爭執，初時口角，繼而動武，何婦以手襲擊黃婦，黃婦咬傷何婦手指還以顏色，黃婦手及嘴受傷。警方到場調查，案件列作在公眾地方打架，將二人拘捕，並送往律敦治醫院治理，案件交灣仔警區刑事調查隊跟進。

現場封鎖調查。（陳浩然攝）

據鵝頸橋底其他「打小人」攤檔檔主指，涉案兩人亦在該處擺檔，今午見到兩人打架，其中何婦被黃婦咬傷手指，血流如注，地上滿佈一滴滴血迹，狀況慘烈。有擋主更指，咬傷人者素行不良，不知今次肇因，但估計與爭客有關。

本月6日為二十四節氣的「驚蟄」，《月令七十二候集解》記載：「萬物出乎震，震為雷，故曰驚蟄。」春雷鳴動，驚醒蟄伏的動物昆蟲。古代農諺有「驚蟄聞雷米如泥」的說法，如果驚蟄當日雷響，表示該年風調雨順，稻谷豐收。萬物驚醒，蛇蟲鼠蟻亦不例外，因而衍生「祭白虎」及「打小人」的儀式，驅逐害物。鵝頸橋底一向是本港的「打小人」熱點，今年「驚蟄」亦人潮熱鬧。