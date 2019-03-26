警大嶼山放蛇　拘捕白牌車女司機

警方大嶼山打擊白牌車，拘捕女司機。大嶼山警區聯同新界南總區交通部人員，根據線報並經深入調查，今日（26日）下午約2時45分進行打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途的執法行動。警方派員喬裝乘客，以200元車資租用一輛輕型貨車，由昂坪前往東涌迎東邨，當抵達目的地時，警員隨即表露身份，拘捕女司機。

被捕女司機49歲姓莊，本地人，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」和「駕駛汽車時沒有第三者保險」，現正被扣留調查。

警方強調，根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款5,000元及監禁3個月，再干犯則可處罰1萬元及監禁6個月。

另外，根據《汽車保險（第三者風險）條例》規定，任何人若沒有為汽車購買第三者責任保險，即屬違法，最高可被判罰款1萬元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照1至3年不等，車輛並且會被吊銷牌照及被扣押。

由於非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，警方呼籲市民切勿租用有關車輛。而有關涉案輕型貨車車主，亦須要負上刑事責任。