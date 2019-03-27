TVB男藝員郭子豪　疑涉酒後駕駛於尖沙咀被捕

凌晨零時許，警方在尖沙咀區設置路障，以打擊酒後駕駛行為。至凌晨零時半左右，一輛掛有自訂車牌的私家車，駛至梳士巴利道路障時，被警方截查及進行酒精呼氣測試，司機即場「吹爆波」被警方拘捕。由於涉事司機感不適，警方事後召救護員到場，將被捕男子送院治理。該名司機抵院時，戴上鴨嘴帽、口罩，遇見記者拍攝即低著頭並拉低帽遮面；至於涉事私家車，則迅速被一名自稱被捕男的朋友駕走。

郭子豪去年在《跳躍生命線》一劇演救護員大獲好評。(郭子豪IG圖片) 消息稱，被捕的男司機為無線電視藝員郭子豪。郭洋名Arnold，1991年出生，在英國留學，修讀機械工程系。他可謂多才多藝，而且大隻有型，常在自己的IG大show肌肉。2012年返港後，除出任私人健身教練、及當模特兒之外，更開設獨立製作公司，拍「微電影」、廣告、音樂錄像導演和編劇等。他於2014年加入TVB，修讀藝員訓練班，隨後成為合約藝員，最初只演出一些無名角色。他在2017年無線劇集《親親我好媽》中，飾演連國佳（Hugo）而為人所知；直至去年無線台慶劇《跳躍生命線》中，飾演救護員陸昊然（六號）一角而廣為觀眾所認識，同時其演技亦獲得網民的好評。

警方表示，警方於尖沙咀麼地道及梳士巴利道交界一帶，進行打擊酒後駕駛行動，向駕駛人士進行隨機呼氣測試時，一名27歲姓郭男司機，未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕，已獲准保釋候查，須於五月上旬向警方報到。被捕男子表示不適，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。