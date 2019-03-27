【虐鴿疑雲】野鴿受傷倒引水道奄奄一息　一繩纏兩鴿頸腳

東九龍發生虐鴿疑雲！上周四鳳德邨，兩隻分別頸及腳被繩纏繞的鴿子，倒臥於引水道位置，及後由餵貓義工發現後向愛協救助，惟兩鴿先後死亡。有居民指，上址後山位置曾有可疑男子以「老鼠膠」捉鴿，膠版上遺下大量鴿毛，惟未知是否與事件有關。愛協回應時表示，於上址巡邏後暫未見有可疑人士。

其中一隻鴿子腳部受傷。（讀者提供）

兩鴿頸腳纏繩 奄奄一息躺引水道

本月21日，黃大仙鳳德邨疑有人虐殺鴿子，兩隻鴿子被繩勒頸及纏足虐待，街坊Snow表示，上周四接獲餵貓義工通知，在上址發現兩隻鴿子於引水道位置奄奄一息息，其中一隻被繩纏頸，另一隻則被同一條繩纏腳，義工將其救起後，發現被纏頸的鴿已死亡，另一隻被綁腳的鴿子仍生存，但氣息極其微弱，遂向愛護動物協會救助。

由照片可見。兩隻黑白色，約有一隻成人手掌大小的鴿子，其中顏色較深色的鴿子被繩綁頸，繩子另一端，則纏住另一隻灰白色的鴿子腳部，被放置於引水道位置。

後山男子放「白鴿屋」 義工將作跟進行動

Snow表示，懷疑兩隻鴿子遭人虐待，因早前於邨內後山位置，曾有街坊目睹一名男子以老鼠膠捉疑捉白鴿，老鼠膠上遺有大量白鴿毛，未知事件是否與該名男子有關。她表示，邨內以往未曾出現虐鴿情況，僅於約一個月前曾見小型白鴿腳纏尼龍繩，但仍可活動，未知是否與虐鴿案有關。另外，Snow指現時己知會街坊相關情況，若發現有異況將互相通報，又指於稍後時間會與其他義工討論跟進行動。

腳傷鴿子證實不治

愛協發言人回覆本報時表示，上周四(21日)接獲一名市民報案，指於鳳德邨一水渠位置檢獲兩隻鴿子，及後將一隻尚有氣息、腳部受傷的鴿子，於翌日交給愛協，愛協遂將受傷鴿子帶往獸醫處，惟最後證實不治。愛協又表示，當時報案人指懷疑有人虐待動物，遂於邨內向居民查詢情況，並進行巡邏，但未見相關可疑事件。