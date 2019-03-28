【入屋行劫傷人】無良賊潛柴灣住宅爆竊　92歲老婦被蒙頭拳打昏迷

柴灣發生令人髮指的入屋行劫案。一名92歲高齡獨居老婦，昨(27日)晚在家中熟睡後，被潛入屋內的賊人驚醒，竟被對方用被鋪蒙頭及打暈，繼而掠走約2,500元現金。老婦暈倒約6小時後醒來，負傷報警求助，頭部受傷須送院治理。警方正追緝賊人去向，不排除賊人沿外牆水渠爬入屋作案，再沿路撤離。

老婦頭部受傷，由救護車送院。(賴南秋攝)

柴灣發生入屋行劫案。凌晨2時許，警方接獲一名家住柴灣小西灣曉翠苑碧翠閣的老婦報案，指她被賊人入屋行劫。警員到場時賊人已不知所終，屋內只剩下一名年老邁婦人。救護員立即為她檢查，發現老婦頭部受傷，仍清醒但感驚慌。

經初步了解，該名老婦獨居上址3樓一單位，大約昨日(27日)晚上8時，老婦當時在床上睡覺，期間聽到有怪聲，當醒來時已被一人用被鋪壓住頭部並拳打，未幾即不省人事。直到醒來已是凌晨2時許，回過魂來立即報警求助。警員發現上址窗戶曾被打開。案件列作爆竊及傷人，交由東區警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

救護員將老婦送往東區醫院治理，由於她太過驚惶，暫未能錄取詳細口供。警方初步調查，發現單位大門仍鎖上，但廚房窗戶開啟，懷疑賊人攀爬外牆水渠，在廚房位置進入單位作案。警方正加緊調查賊人去向及身份。據知老婦育有四名子女，均已遷出。遇劫老婦已92歲，姓朱，初步損失約2,500元。