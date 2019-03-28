東涌住宅起火250人疏散　5人不適入院　疑樓上掉煙頭肇禍

老婦不適送院。(賴南秋攝)

凌晨3時許，大嶼山東涌發生火警。據報，逸東邨悅逸樓一個單位突然起火，火舌從窗口噴出，多名住客見狀報警。消防到場協助約250名住客疏散到地下安全位置，煙帽隊則進入火場開喉，很快將火救熄。一名老婦吸入濃煙感不適，需送院治理。另外一名7歲男童，以及年齡介乎31至33歲的兩男一女感到不適，自行到大嶼北醫院求醫。火警起因仍待調查。消息稱，懷疑樓上有人掉煙頭，點著涉事單位晾在窗外的衣物，引發大火。涉事單位戶主一家四口南亞人士，對於住所一夜間被焚毀，無言以對。

據知起火為15樓一單位。事發時除了火舌外，亦伴隨黑煙攻上半空，大廈內亦濃煙密佈，大批住客走避到地面。其中家住17樓、現年約20歲的梁先生表示，聽到火警鐘響了兩次，甫走出屋外已見大煙，所幸小學時上常識科教導：走火警時要帶備「逃生三寶」，即濕毛巾、鎖匙及手提電話，因此能用濕毛巾掩住口鼻防止吸入濃煙，安全逃到地面。十幾年前學習的事，救了他的命。他指，當他走火警時大部份住客已離開大廈。

超過250名居民疏散地到面。(賴南秋攝)

消防員開喉將火救熄，涉事單位已付之一炬。(賴南秋攝)

涉事單位火舌吐出窗外。(讀者提供圖片)

梁先生帶備了逃生三寶，成功逃至地面。(賴南秋攝)