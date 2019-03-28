【馬路救星】貨車自炒幸的哥助擺路障　5.5貨車掃低雪糕筒險直撞

馬路的事，守望相助。凌晨3時，一名的士司機前往機場載客途中，在大欖隧道出口處見到一輛輕貨車撞攔後橫亘路面，尾隨車輛車速快，似未察覺輕貨車，紛紛扭軚閃避。的士司機眼見情況險象環生，不忍就此離開，遂將「搵食車」停泊路肩，並下車勸輕貨車司機盡快離開車廂躲避，更協助擺放雪糕筒。說時遲那時快，一輛5.5噸貨車不久便撞上雪糕筒，幸及時轉線才未釀成嚴重交通意外。的士司機事後社交平台憶述當時情況，贏得近七百個Likes，網民紛紛稱讚的士司機積善積福。的士司機Jacky受訪時稱，猶記得月中大埔一宗致命交通意外，司機留在車廂，反被尾隨貨車撞死。他希望及時施以援手，減少悲劇發生。

輕貨車撞欄後橫亘慢線 尾隨車輛紛紛抽頭閃避

的士司機Jacky接受訪問時指，凌晨3時他駕駛一輛空載的士，打算前往機場載客。他驅車途至大欖隧道出口往青嶼方向的路段時，正沿着中線行駛，豈知此時前方慢線有一輛車輛突然扭軚右轉，Jacky為免兩車相撞亦即時右轉至快線相避。他回頭察看，始知原來有一輛寵物善終公司的輕貨車在慢線撞上路肩鐵欄，車尾仍在慢線上，導致尾隨慢線車輛紛紛抽向中線。

一輛輕貨車在慢線撞上路肩鐵欄，車尾仍在慢線上，阻礙交通。 （Jacky Lee攝）

輕貨車司機撞車後六神無主 忘記拉手制及熄匙​

Jacky覺得輕貨車的位置極其危險，因為現場1分鐘至少有6輛車經過，而且車輛一出隧口道便會踩油加速。他擔心不出手相助，恐會釀成嚴重交通意外。他隨即駕車駛近慢線，並打死火燈將的士停在路肩，下車後快步走向輕貨車。他指當時輕貨車司機清醒，能夠向他舉手示意，於是他詢問該司機：「架車仲可以郁嗎？」誰料該司機聞言即刻打火，輕貨車再向前衝撞一下。Jacky形容當時輕貨車司機「可能啱啱撞咗，個人有少少懵懵哋，乜都未做」，於是他好言提醒對方轉空波，拉手制及熄匙。

大雪糕筒擺15米範圍外 5.5噸貨車險撞上

Jacky其後再致電隧道公司及報警求助，並拿取路邊一個大雪糕筒放在輕貨車外15米位置，提醒後方車輛注意。他指，不少車輛都駛到相當接近時，才察覺到輕貨車，故要即時轉線及響號。其中一輛5.5噸貨車更加撞上雪糕筒後才轉線，險象環生。「如果個雪糕箇唔係擺係嗰個位，係會撞上嚟」，Jacky指最理想是將雪糕筒擺放在50米範圍以外，惟當時現場情況並，輕貨車司機見狀亦即時下車，站回路邊等候隧道公司到場支援。

的士司機事後在社交平台講述事件經過。

憶月中奪命車禍 的士司機及時伸出援手

Jacky指，隧道公司車輛很快便抵達現場，輕貨車其後向他道謝，並說：「真係唔好意思阻住你開工。」Jack向記者表示，本月大埔吐露港公路發生一宗致命交通意外，一名貨車司機遇到車禍後，車輛停在路中心，結果被尾隨GOGOVAN撞倒，司機更被拋出車外身亡。其實今次意外情況類同，幸沒人傷亡。Jack認為，道路使用者遇到意外，如在安全情況下，能夠伸以援手，便可以阻止悲劇發生，Jacky已任職「特更」的士司機三、四個月，「我覺得搵食車司機見得多交通意外，更加識得判斷幾時出手幫人」，他直言下車幫人僅花費數分鐘時間，並不影響他載客搵食，能力所及，下次仍會出手相助。