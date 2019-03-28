水警聯跨部門打擊非法拖網捕魚　拘8內地男

昨晚（27日）政府飛行服務隊、漁農自然護理署及水警總區採取聯合行動，於香港水面東北面位置，近短嘴以東海面打擊進行非法拖網捕魚。行動中，撿獲非法拖網捕魚工具、約66公斤價值6700元漁獲，8名介乎30至61歲的內地男子，涉非法入境、非法捕魚及拒絕停航被捕。漁船正被扣留馬料水水警基地，案件交由漁護署作進一步調查。

漁船遇截拒停航欲逃內地

水警表示，昨晚於香港水面東北面位置，近短嘴以東1海里發現一艘可疑船隻，並正進行非法拖網捕魚。水警向對方發岀停航信號，惟對方未有理會，拒絕停航並往內地方向逃去。水警派岀截船器進行攔截，約於1小時後在香港海面大浪嘴東北3海里位置成功將漁船截停。

水警指，漁船兩旁分別有長30米魚竿，同時船尾及船身兩旁有大量魚網，增加接近漁船難度，被捕人士亦一度拒絕警方登船。由於漁船正進行拖網捕魚，加上船身有大量漁網，未能高速逃去，水警最後成功截獲並登上漁船。

內地漁民未經登記於港捕魚即違法

水警稱船隻為香港註冊漁船，同時持有內地登記號碼，可在兩地行駛。根據規定，部分內地漁民可以經登記後於指定漁市場及漁船上活動，亦包括香港水域，惟此船未有登記，嚴重影響香港水域安全。漁護署表示，根據香港法例171章《漁護保護條例》，如有人使用非法捕魚工具進行捕魚，一經定罪，最高罰款20萬元及監禁6個月。