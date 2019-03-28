【柴灣無良賊】兩遭推倒撼頭埋門　面部縫10多針　婆婆：流好多血

柴灣無良賊爆竊毆老婦案。遇襲的92歲獨居老婦朱婆婆面部受傷，合共縫10多針，現時留醫東區醫院，她精神尚好，但憶述時猶有餘悸，稱遭賊人拍醒並推倒兩次，被推向門時，「一『嘭』撼落去，我啲血就出」，探病友人擔憂不已，建議她日後聘用工人相伴，遇事能有照應。

警員到涉事單位調查。(賴南秋攝)

婆婆遭無良賊推倒兩次 撼額人中血流如注

朱婆婆現時留醫東區醫院，今日下午兩名友人探病陪伴。據朱婆婆憶述，她昨晚9時許已睡覺，睡夢間突然遭一名黑衣男子拍醒，拖出客廳，由於她不良於行，哀求道：「我隻腳好攰，想坐底。」但賊人無情，將年老的她推倒地上，繼而在屋內搜掠。賊人得手離開前，再次將朱婆婆推向門口，「一『嘭』撼落去，我啲血就出！」她額頭及人中受傷，尤其人中血流如注，朱婆婆陷入昏迷。

倒卧客廳昏迷逾5小時 面部縫10多針

及至凌晨約二時，朱婆婆逐漸恢復知覺，賊人早已離開，她負傷試圖打開大門求救，惟大門鎖匙孔疑被堵塞，無法打開，她隨即找來螺絲批嘗試開門，恰好有鄰居返回時發現婆婆遇襲，於是協助報警。「我流咗好多血！」朱婆婆指，其額頭要縫十多針，人中則縫三針，但腦部無瘀血，或要留院數日，其後在家中休養。

朱婆婆表示，家中只得廚房的窗無窗花，昨晚因為晾衫，所以窗戶並無關上，估計賊人由此潛入及離開。她指出，家中並無貴重物品。事件中損失約2500元現金。

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每周3日兒子同住 友疑賊熟悉婆婆生活

她有三女一子，一女居住日本，其餘三人住港島區，兒子每周三日會陪伴她，住在小西灣曉翠苑碧翠閣事發單位，其餘四天只有婆婆獨居。由於女兒亦擔心她獨居會有意外，所以有後備鎖匙在鄰居家中，部份鄰居兩日不見她出門，便會拍門問候了解，鄰里關係良好。她指，平日無閒雜人上門，到訪均為親友，並會預先致電通知。

探病女友人認為，賊人熟悉朱婆婆的生活模式，擔心她再有意外，建議日後聘請工人照顧，萬一遇事，「都個人傍住！」