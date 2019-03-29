【高鐵墮軌】跨境救援非首次　最少3人內地口岸區送港就醫

高鐵西九龍站。(劉定安攝)

昨日(28日)晚上7時左右，一名49歲港鐵女月台助理，在高鐵西九龍站值勤期間，疑「叉錯腳」不慎墮軌受傷，所幸同僚及時按下緊急煞車掣，阻止列車行駛，避免嚴重意外。然而女傷者身處內地口岸區，香港消防處接獲報案後，需要派出消防員及救護員「跨境」救援，人員進入內地區域，將傷者救回香港的醫院治理。消防處於昨晚7時08分派遣一轉「特別服務」，地點為尖沙咀區西九龍高鐵站，一名女傷者由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

保安局局長李家超於2017年表示，在一地兩檢運作之下，兩地成立跨部門「應急救援事宜專責小組」，有關單位合作制訂緊急及救援預案，處理緊急事故，定期演練；建立兩地聯絡員制度。緊急事故包括：火警、列車故障、乘客急需醫療協助、大型公共衞生事故、恐怖襲擊及危險品或化學品的處理等。

根據一地兩檢安排，高鐵西九龍站內香港或內地口岸區，無論打999或112，均會接駁到香港的999報案中心。如屬緊急救援情況，無論在香港或內地口岸區，均會由香港派出救護員，由港鐵職員帶領，前往事故現場營救，傷者將送往本港的醫院救治。