【墮大峽谷死亡】港男隨團遊美國大峽谷　拍照失足墮千呎崖底　

大峽谷SKYWALK。(圖片來源：GETTY)

美國時間星期四上午，美國著名景點大峽谷發生香港遊客墮崖失蹤意外。現場為大峽谷國家公園（Grand Canyon National Park）以西，印第安原居民Hualapai部落保護區。根據當地媒體報道，在當地下午4時35分，發現屍體在離地面1,000呎高的懸崖下，搜救人員以直升機將屍體運走。

同日於林木區再發現一具外國人屍體

事發位置毗鄰老鷹岩（Eagle Point）的馬蹄型玻璃天橋（Skywalk），是一個很受歡迎的旅遊景點。意外發生後，該景區已暫時關閉。據美聯社報道，該景區發言人David Leibowitz表示，一名來自香港、年約50多歲男子，隨團在老鷹岩觀景台拍照時摔倒墮崖。大峽谷國家公園發言人透露，當局在大峽谷一處林木地區另尋獲一具遺體，為一名外國人，暫確實身份，亦未通知其親屬。至於死者死因，則有待當地法醫檢驗確定。

印夫婦自拍釀悲劇 科技公司女高層讓路失足亡

Skywalk天橋上設有玻璃圍欄，可從高處眺望大峽谷的風景。然而天橋之外，附近靠近懸崖的地方，則無設任何圍欄。大峽谷是美國最受歡迎的旅遊地點之一，去年吸引了近640萬遊客。過往亦曾發生遊客墮崖事件，包括去年10月，一對年輕的印度夫婦在遊覽大峽谷時，在塔夫特角（Taft Point）自拍，不慎失足墮崖，任職軟件工程師、29歲的維斯華納（Vishnu Viswanath）和30歲的摩亞菲（Meenakshi Moorthy）雙雙死亡，公園遊客於翌日早上看到他們遺下的照相機，通知護林員，才揭發悲劇。2016年7月，科技公司Yelp的女東南區行銷總監Colleen Burns在南凱巴布步道（South Kaibab Trail）讓路予其他遊客時，一腳踏空，從400英呎高向後墮下，終年35歲，她死前一刻還在社交媒體Instagram分享其坐在崖邊的照片。