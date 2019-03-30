【消防#me too】尖東消防總隊目　涉七個月內八次非禮女下屬被捕

消防處爆出性侵犯醜聞。消息指，尖東消防處總部消防控制中心一名姓陳消防總隊目，涉嫌於去年9月至今年3月當值期間，8次非禮30多歲女下屬，觸碰其胸部、大腿、腰部及臀部。至上周五(22日)最後一次非禮女事主後，她不甘再受辱，向朋友傾訴後，於是向高層投訴及報警。警方接報到場，並檢走閉路電視片段搜證。

警方回應指，於上周五(22日)接獲一名女子報案，指被一名男同事非禮。經調查後，人員於前日(28日)拘捕一名五十一歲男子，涉嫌非禮。他已獲准保釋候查，須於四月下旬向警方報到。案件交由油尖警區重案組人員跟進。

（余睿菁攝）

消防處發言人回應指，一名屬員涉嫌干犯刑事案件，現正接受警方調查。該名屬員現已被停職。由於相關執法部門已展開調查，沒有其他資料補充。消防處重申一向注重屬員的紀律和操守，處方對每宗違法及違紀個案必定嚴肅處理。

消防控制組職員會主席陳健麟則指，今早始知有一名姓陳消防總隊目停職，工會對事件表示關注，但由於警方正調查案件，現階段不便就案件作出任何評論。

據知情人士稱，消防處對是次事件保密到家，因3月22日消防處出通告指，陳姓男子會由原本於指揮車工作調回控制中心，並於3月27日生效，當日同事已感到奇怪，因陳男4個月前才調去指揮車。而3月27日當日，同事不見陳男返工，中層管理人員於是問高層，高層當時只稱知道他在哪裡，但沒有告知他陳男缺席原因。