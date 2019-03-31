警車車牌識別系統首建功　揭停牌男保釋期間駕駛　涉藏毒藥駕被捕

昨晚（30日）11時許，新界北交通特遣隊警員進行打擊違反交通條例行動期間，在錦田公路凹頭段油站對開，發現有一部白色豐田七人車經過。警員利用警車上最新安裝的自動車牌識別系統，偵測到私家車司機停牌，馬上上前追截。警車沿錦田公路追截，追至4公里後在錦田繞道近錦慶路對開，成功將七人車截停。

車上30歲姓劉男司機態度合作，但面色迷迷糊糊，鼻上沾有白色粉末，懷疑司機吸毒。警員在調查期間於七人車左邊首飾箱內，發現1包可卡因、3包俗稱K仔的氯胺酮，共約3.3克。警方召來緝毒犬到場進一步搜索，惜未有發現。警方調查後，以涉嫌「停牌期間駕駛」、「藏毒」、「沒有第三者保險下駕駛」及「藥後駕駛」將司機拘捕。司機現正被扣留調查，案件交由元朗警區刑事調查隊第四隊跟進調查。

警方沿錦田公路追截4公里後，截停七人車。（賴南秋攝）

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被捕司機保釋期間再被拘捕

據悉被捕司機姓劉，30歲，職業報稱機械技工，居住元朗區。劉早前因扣分被停牌，今年一月至六月停牌，期間曾無牌駕駛，被警方拘捕，之後獲保釋外出，昨晚在保釋期間再被拘捕。

警方自動車牌識別系統由本月22日開始執行，儀器包括偵測鏡頭及一部已預先由運輸署下載數據的流動電腦組成。系統會自動讀取車輛登記號碼，並即時將該號碼與有關數據作出比對。如發現車輛可能涉及嚴重交通違例事項，人員會截停作進一步調查。



現階段，警方主要會針對登記車主已被停牌、登記車主涉及交通拘捕令或車輛未獲發牌照的交通罪行。新界北交通特遣隊強調，今次執法，是全港首宗利用自動車牌識別系統成功檢控個案。