警「車牌識別系統」　揭停牌男保釋期間駕駛　涉藏毒藥駕被捕

昨晚（30日）11時許，新界北交通特遣隊警員進行打擊違反交通條例行動期間，在錦田公路凹頭段油站對開，發現有一部白色豐田七人車經過。警員利用警車上最新安裝的自動車牌識別系統，偵測到私家車司機停牌，馬上上前追截。警車沿錦田公路追截，追至4公里後在錦田繞道近錦慶路對開，成功將七人車截停。

車上一名男司機態度合作，但面色迷迷糊糊，鼻上沾有白色粉末，懷疑司機吸毒。警員在調查期間於七人車左邊首飾箱內，發現1包可卡因、3包K仔。警方召來緝毒犬到場進一步搜索，惜未有發現。警方調查後，以涉嫌停牌駕駛，藏毒以及藥後駕駛將司機拘捕。

警方沿錦田公路追截4公里後，截停七人車。（賴南秋攝）

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被捕司機保釋期間再被拘捕

據悉被捕司機姓劉，30歲，職業報稱機械技工，居住元朗區。劉早前因扣分被停牌，今年一月至六月停牌，期間曾無牌駕駛，被警方拘捕，之後獲保釋外出，昨晚在保釋期間再被拘捕。

今次警方使用的自動車牌識別系統儀器包括偵測鏡頭及一部已預先由運輸署下載數據的流動電腦組成。系統會自動讀取車輛登記號碼，並即時將該號碼與有關數據作出比對。如發現車輛可能涉及嚴重交通違例事項，人員會截停作進一步調查。

現階段，警方主要會針對登記車主已被停牌、登記車主涉及交通拘捕令或車輛未獲發牌照的交通罪行。新界北交通特遣隊強調，今次執法，是全港首宗利用自動車牌識別系統成功檢控個案。