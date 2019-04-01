警港島設反醉駕路障拘19男女　當中2人被通緝　1人無牌駕駛　

警員向駕駛人士進行呼氣測試。(警方圖片)

警方港島總區交通部執行及管制組人員，由3月17日至30日在港島區內進行代號「QUICKCHASER」行動，打擊區內酒後駕駛行為及其他交通嚴重罪行，在區內多個地點設置預檢呼氣測試路障，向共352名司機進行酒精呼氣測試。

行動中，有13名男司機及1名女司機(年齡介乎26至68歲)，未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕；2名男司機(年齡分別為34歲及52歲)，則涉嫌拒絕提供酒精呼氣測試樣本被捕。

此外，警員拘捕一名21歲女司機，涉嫌「無牌駕駛」；亦發現兩名年齡分別為38及39歲男司機為「被通緝人士」。以上所有被捕男女已獲准保釋候查，須於3月至5月向警方報到。

警方強調，酒後駕駛屬嚴重刑事罪行，根據《道路交通條例》（香港法例第374章），酒後駕駛最高可處罰款2.5萬元及監禁3年，首次被定罪可停牌至少6個月，如再次被定罪可停牌至少2年。警方呼籲各駕駛人士，酒後駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。